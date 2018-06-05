Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Edinilen bilgelere göre, basına kapalı gerçekleşen toplantıda belediye başkan vekilleri bölgelerinde yaptıkları çalışmaları ve hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Başkanvekillerini tek tek dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting için gittiği Diyarbakır’da bölgenin son hâlinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: Yakın geçmişte ülkemizde bölücü örgütün güdümündeki bir partiye mensup belediye başkanları, kendisine oy verenlere topyekun ihanet etmişlerdir. Kendilerine, millete hizmet etmeleri için teslim edilen devletin araçlarını, gereçlerini, insan kaynağını, mali imkanlarını götürüp terör örgütünün emrine vermişlerdir. Bu ülkede maalesef terör örgütü mensuplarının, seçilmiş belediye başkanlarını belediye binalarının bodrum katlarında hesaba çektiği, sorguladığı, tokatladığı günler yaşandı. Bunları da biliyoruz. Seçilmiş belediye başkanları, bu duruma karşı çıkmak yerine adeta kurulmuş oyuncaklar gibi kendilerine söylenen her şeyi yapmışlar, edilen her hakareti sineye çekmişlerdir. Bölge halkı, devletin kendilerine sadece askeriyesiyle, polisiyle, sadece kırsalda verdiği sınırlı hizmetle değil, aynı zamanda belediye çatısı altında da samimi bir şekilde sahip çıktığını gördü. Terörle mücadelede son dönemde elde ettiğimiz önemli halk desteğinin gerisindeki sebeplerden biri de işte bu anlayış değişikliğidir. Bu bakımdan gerçekten tarihi bir misyona sahip olduğunuza inanıyorum. Örgütün bölgede yaptığı kötülüğü ve buna karşı sizlerin gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları sürekli anlatın.