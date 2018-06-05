Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Hem CHP, hem de İyi Parti ve Saadet Partisi seçim vaatlerinde ‘Parlamenter Sisteme’ geri dönüşü vurgulasa da CHP’in Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘yetkilerimi kullanırım’ şeklindeki açıklamaları, partisinden bağımsız hareket ediyor görüntüsü vermesi ve sık sık parlamenter sisteme dönüş için 2 yıllık bir süreyi telaffuz etmesi ittifakın diğer ortaklarını tedirgin etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimler öncesinde parlamenter sistemi dönüşü garanti almak için bir protokol hazırlanması amacıyla harekete geçti. Akşener bu kapsamda dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İki liderin parlamenter sisteme dönüşün ayrıntılarını konuştuğu toplantı ‘dereyi görmeden paçayı sıvamak’ olarak yorumlanırken, yaklaşık 1 saat süren toplantıda parlamenter sisteme dönüş için komisyon kurulması kararlaştırdı.

Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak basın açıklaması yaptı. Seçmenin parlamenter sistemi istediğini savunan Akşener, Kılıçdaroğlu’na 24 Haziran’dan önce komisyon kurup bir araya gelerek, parlamenter sistemin nasıl olacağı konusunun yol haritasının milletle paylaşılması önerisinde bulunduğunu dile getirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da “Sayın Genel Başkanın böyle bir önerisi oldu. Bizim açımızdan keyifli bir öneri bu, gereğini yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.