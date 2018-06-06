Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım Hakkâri ve Van’da halka hitap etti. Hakkâri mitinginde terörün kökünü kazıyacaklarını söyleyen Yıldırım “Sınır ticareti için Derecik ve Alan sınır kapılarını açacağız” dedi. Yıldırım özetle şunları söyledi: Zaman, terörü Hakkâri’nin, Türkiye’nin gündeminden çıkarma zamanıdır. 24 Mayıs 2016’da göreve geldiğimde söylediğim ilk şey, terörü Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız oldu. Elhamdülillah bugün büyük oranda başarılı olduk. Hakkâri’nin 153 yaylasını açtık. Gelirken gördüm, insanlar çadırların başında oturmuş piknik yapıyor. Bizim istediğimiz bu. Dağların başkenti Hakkâri’den söylüyorum, bu toprakların hiçbir karışında alçak terör olmayacak, bunların tamamının kökünü kazıyacağız. Beraber yapacağız. Bu alçaklara bu topraklarda yer yok.



BENİM DE GEÇMİŞİM KÜRT

En iyi büyük bedeli siz ödüyorsunuz. Peki, bu PKK örgütü ne diyor? ‘Ben Kürt kardeşlerimizin hakkını arıyorum.’ Sen, Kürt kardeşlerimin hakkını, onların çocuklarını dağa çıkararak, kalem yerine onların eline silah vererek mi arıyorsun? Böyle mi hak aranır? Biz hangi etnik gruptan olduğumuza karar veremeyiz. Anamızı, babamızı biz seçmedik. Kürt de olabiliriz Arap da olabiliriz, Türk de olabiliriz. Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz yok. Bin yıldır biz bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Benim de geçmişim Kürt. Kürtlüğünüzle gurur duyun, Kürt olduğunuzu gururla söyleyin. İnkârla bir yere varılmaz. FETÖ’yü, PKK’yı DEAŞ belasını ülkemizin başına saranların kimler olduğunu biliyorsunuz. Görev verilmiş Kürt ve Türkleri rahatsız edin ülke zayıflasın emellerimize ulaşalım diyorlar. Oyun açık ve net.

SEÇİMDEN SONRA BEDELLİ GELİYOR

Başbakan Binali Yıldırım hafta başında 5,5 milyon gencin bedelli askerlik beklediğini açıklamış, meselenin masaya yatırılması gerektiğini söylemiş ancak düzenleme için tarih vermemişti. Yıldırım, dün Van mitinginde bedellinin seçimden sonra çıkacağı müjdesini verdi. Yıldırım şunları söyledi: Seçimden önce bedelliyle ilgili zaten bir çalışmaya zaman yok, yapılamaz. Ama bunun bir sorun olduğunu biliyoruz. Niye sorun? Askerlik çağına gelmiş 5,5 milyona yakın gencimiz var. Bu gençler diyor ki ‘askere gitmek istiyoruz.’ Biz ancak yılda 350 bin kişi alabiliyoruz. Eğer bu kadar alırsak her sene, 15 sene bu yığılmayı ortadan kaldıramayız. Bu sorun vatandaşlarımızın sorunu değil. Onların bu işte hiçbir kabahati yok. Biz hükümet olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak.