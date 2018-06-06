Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bahçeli, bu toplantılarda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin detaylarını anlatacak. Bahçeli, açık hava toplantılarının yanı sıra Ramazan Bayramı’nın ardından açık hava toplantıları şeklinde temalı mitingler de düzenleyecek. Bahçeli, 19 Haziran’da Samsun’da “Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına”, 21 Haziran’da Adana’da “Büyük Çukurova” ve 23 Haziran’da Ankara’da “Büyük Türkiye” temalı bölge mitingleri yapacak.

MHP liderinin ilk durağı Sivas:

6 Haziran 2018 Sivas merkezli bölge istişare toplantısı: Sivas, Yozgat, Tokat, Adıyaman ve Amasya.

7 Haziran 2018 Kayseri merkezli bölge istişare toplantısı: Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir.

8 Haziran 2018 Konya merkezli bölge istişare toplantısı: Konya, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar.

9 Haziran 2018 Bursa merkezli bölge istişare toplantısı: Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Eskişehir.

10 Haziran 2018 İzmir merkezli bölge istişare toplantısı: İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla