Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ve Zonguldak mitinglerinde vatandaşları hitap etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ekonomiye ilişkin açıklamalarını eleştiren Erdoğan, "Ekonomi diyorlar ya... Ey Bay Kemal, Ey Muharrem, siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız" dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin 10 yılda 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkânı sağladığını belirterek şunları kaydetti: 'Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar, Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran'dan sonra biz çekeceğiz. Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir. Dünyada bir numara. 2002'de 91 bin adet otomobil satılan Türkiye'de geçen yıl 723 bin otomobil satıldı."



BEN HEPSİNİN PAŞASIYIM

Erdoğan, Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’le ilgili sözlerine tepki göstererek, şöyle devam etti: “Benim masama nasıl otururmuş, benim konuşmamı nasıl alkışlarmış? Ya senin haddine mi? Ben onun da paşasıyım. Anayasa'ya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ama bu cahil bunu da bilmiyor ki.”



NE ZAMANDIR HİTLER OLDUN?

“Türkiye Cumhurbaşkanı değil bazıları kral olacaklarını sanıyorlar. Ali kıran başkesen kesildiler. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya? Meydan meydan gezip 'Ben bu paşanın apoletlerini sökeceğim' diyor. Sana o apoletleri söktürmezler. Sen apolet mi sökeceksin? Gidip de kendisini ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın o apoletleri? Hâle bak. Benim 53 vatandaşımı, Kürt kardeşimin ölümüne neden olan kişi bu ülkede cumhurbaşkanı adayı. Bu Muharrem Efendi de gidip onu ziyaret ediyor. Bir diğeri ziyaret etmek lazım diyor. Teröristten cumhurbaşkanı adayı olmaz."



SİNCAR’A DA GİRECEĞİZ

Konuşmasında K. Irak’a operasyonun sinyalini de veren Erdoğan “Gerekirse Sincar’a gideceğiz, gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz. Sadece Afrin operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 497, Kuzey Irak'ta 446, yurt içinde 443. Tüm başarılı terör operasyonlarımızı anamuhalefet CHP'ye rağmen, Bay Kemal'e rağmen, Bay Muharrem'e rağmen yaptık” dedi.