Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin Muğla mitinginde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 dakikalık videoyu izleterek, muhalefetin seçim vaatlerini eleştirdi. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nda yer alan liderlerin açıklamalarına sert sözlerle yüklendi. AK Parti’nin hayata geçirdiği projeleri tek tek sayan Erdoğan “Bunları da yıkacak mısınız?’ diye sordu. Erdoğan, buradan bütün milletime sesleniyorum ve diyorum ki size bu vaatlerle gelenlere şunları sorun:

- Türkiye’de 585 bin yeni öğretmeni göreve başlattık, onları da görevden alacak mısınız?

- AK Parti 131 yeni üniversite açtı, siz onları da kapatacak mısınız?

- Türkiye’ye 1.245 yeni hastane kazandırdık, onları da kaldırıp atacak mısınız?

- Türkiye’de 5 bine yakın ambulansı hizmete soktuk. Bunları da hurdaya atacak mısınız?

- 817 bin yeni konut yaptık, onları da yıkacak mısınız?

- Türkiye’de 20 bin km yeni bölünmüş yol yaptık, siz bunları da sökecek misiniz?

- Türkiye’de yüksek hızlı tren hatları yaptık, siz yeniden kara trene mi döneceksiniz?

- Türkiye’de 29 yeni havalimanı yaptık bunları kapatacak mısınız?

- Doğalgaz kullanımını 78 ile çıkardık. Bunları da yıkıp atacak mısınız?

- Emeklilerin maaşını 4 katına çıkardık, siz bunları eski seviyeye mi indireceksiniz?

CHP HAVA KİRLİLİĞİDİR

“Bu ara Bay Muharrem’e bir şeyler oldu” diyen Erdoğan şöyle konuştu: İmam hatiplere kafayı takmış. İmam hatip mezunu değilim ama imam hatipte 3 sene öğretmenlik yaptım diyor. Bir garip adam. Ne zaman ne söyleyeceği belli değil. Sana kim imam hatip mezunu olma dedi. CHP kirliliktir, CHP susuzluktur, CHP hava kirliliğidir, CHP çöp dağıdır. İstanbul’un Ümraniye’sinde çöp dağı patladı, kim vardı? CHP. 39 kardeşimiz orada öldü. Muğla Stadı’nı inşallah millet bahçesine döndüreceğiz. Muğla’ya da süratle bir stadyum ayrıca yapacağız. Biz meydanlarda yapacaklarımızı anlatıyoruz. Onlar ise sadece yıkmaktan bahsediyor. Daha yola çıkarken açıkladıkları proje Türkiye’yi eski günlerine geri döndürme projesidir. Adaylar âdeta teröristbaşını Edirne’de ziyaret ediyor. Diyarbakır’da 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. Gidip onu ziyaret ediyor, hâle bak. Neymiş cumhurbaşkanı adayıymış. Ne demek cumhurbaşkanı adayı olmak? Cumhurbaşkanı adayı teröre bu derece bulaşabilir mi?

Bunların birçoğu yurt dışına kaçtı, onlarla birlikte eylem yapıyorlar. Bize o müsaadeyi vermiyorlar. Avrupa’ya sesleniyorum... Batılı kardeşlerim oylama başlıyor. Aman ha sıkı durun, Avrupa’da da sandıkları patlatın. Sizin oradan vereceğiniz sinyal Türkiye’deki kardeşlerinizin oylarıyla birleşecek ve 24 Haziran bambaşka olacak.

DÖVİZ VE ALTINLARINIZI ÜLKEMİZİ BÜYÜTECEK YATIRIMA ÇEVİRİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası’nın şehit yakınları ve gaziler onuruna verdiği iftara katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, özellikle ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi:

Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda ortaya koyduğu ekonomi performansıyla dünya çapında bir modeldir, dünya çapında bir efsanedir.

16 yıl önce bir Türk vatandaşı, AB ülkeleri vatandaşlarının üçte biri kadar gelire sahipti, bugün ise yaklaşık üçte ikisi kadar bir gelire sahip. Hedefimiz, 2023'e kadar bu oranı eşitlemek. Biz sadece “güçlü Meclis”, “güçlü hükümet”, “güçlü Türkiye” demiyoruz. Aynı zamanda “güçlü ekonomi” diyoruz.

Türkiye'nin gelirlerinde, giderlerinde, borçlanmasında ve borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur. Türkiye, gelişmiş ülkelerin çoğunun dahi ilerisinde bir fotoğrafa sahiptir.

Son zamanlarda kurlarda ve faizlerde oynanan oyunlarla ekonomimize saldırılar yapılıyor. Ülkemiz aleyhinde oluşturulan havayı körüklemek için açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşları, büyüme rakamlarımızı görünce mahcup olacak mı? Hedefleri 24 Haziran’da AK Parti ve Erdoğan’ı çökertmek ama başaramayacaklar.

Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum; evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı bankalara, katılım şirketlerine ve diğer yatırım mecralarına yatırarak lütfen sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun.

EMİNE ERDOĞAN, ÇEVİK AİLESİNİN EVİNE KONUK OLDU

Emine Erdoğan Ankara’da Altındağlı Çevik ailesinin evine misafir oldu. Altındağ Yıldıztepe Mahallesi’nde iki kızları ile birlikte oturan Sevgi ve Ahmet Çevik ailesi, iftarda Emine Erdoğan’ı ağırladı. Aile bireyleriyle tek tek sohbet eden Erdoğan, ağır sağlık problemleriyle mücadele eden Ahmet Çevik’in durumu hakkında bilgi aldı. Erdoğan ziyaret esnasında Çevik ailesinin ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilendi. Dualar eşliğinde mütevazı yer sofrasında oruç açan Erdoğan, çocuklara ise özel ilgi gösterdi. İftarın ardından dışarıda Altındağlıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla da tek tek ilgilendi, her biri ile fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan’a, Ak Parti Ankara Milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki ile AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da eşlik etti.