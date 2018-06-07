Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı ve Iğdır mitinglerinde halka seslenen Başbakan Yıldırım, 6-7 Ekim olaylarını hatırlatarak, “Selahattin Demirtaş, Kürt vatandaşları isyana çağırdı ama benim Ağrılı hemşehrilerim, bu çağrıya hiç cevap vermedi. Bir tek Ağrılı kardeşim teröre, şiddete bulaşmadı. Teröristlerin hevesini kursaklarında bıraktınız. Meydanlarda hiçbir zorbalığın bu milleti dize getiremeyeceğini gür bir sesle haykırdınız, ülkemize, geleceğimize sahip çıktınız” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, bu seçimin Türkiye’nin geleceği açısından önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Oylarınızla önemli bir karar vereceksiniz. Aslında seçim, iki taraf arasında geçiyor. Bir tarafta ‘Türkiye’yi daha çok büyüteceğiz, refahı ve huzuru daim kılacağız’ diyenler; diğer tarafta da yıkım ekibi var. ‘Yapılanları yıkacağız, kapatacağız, yasaklayacağız, AK Parti’nin yaptığı işleri bozacağız.’ Bozamazsınız, Ağrı size müsaade eder mi? Bu yıkım ekibine güçlü bir cevap vermeye hazır mı Ağrı?”

Yıldırım, yurt içinde terörü büyük oranda gündemden çıkardıklarına dikkati çekerek, “Şimdi dışarıda nereye kaçarlarsa, nereye giderlerse enselerindeyiz, peşindeyiz. Kandil’e giderlerse de Sincar’a giderlerse de Fizan’a giderlerse de gideceğiz, bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz.” dedi.

Bölgeye yönelik hizmetleri, terör örgütünün sürekli engellemeye çalıştığını vurgulayan Yıldırım, “Kalkınmamızı geciktirdiler, açlığa, yoksulluğa bölgeyi mahkûm etmeye çalıştılar. Biz istiyoruz ki diğer cumhurbaşkanı adayları da açıkça terörle mücadeleden bahsetsinler. Ediyorlar mı, niye etmiyorlar? Bu ülke hepimizin, terör bu ülkenin başının belasıdır. Bu belayı, bu milletin başından defetmek de bizim boynumuzun borcudur” ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, mitingin ardında Ağrı’da kurulan çimento fabrikasının açılışını yaptı.

"KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAZLAR"

Geçmişte, bölgede Kürtçe türkü ve şarkıların yasak olduğunu, annelerin çocuklarıyla ana dilinde konuşamadığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bazı emperyalistler, Kürtler için bir devlet kurmaya kalkıyorlar. Suriye’de, Irak’ta Kürtlere devlet kuracaklarmış. Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu’da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın.”

Ne yapılırsa yapılsın bu milletin bölünmeyeceğine ve ülkenin parçalanmayacağına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

“Hainler kardeşliğimizi bozamayacak. Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Kürt’üyle, Türk’üyle hepsi birinci sınıf vatandaşımızdır. Bu bizim ilkemizdir, bu size AK Parti’nin sözüdür, Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüdür.”