Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun - Sivas

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “24 Haziran Yeni Bir Doğuş” temalı bölge istişare toplantısında Sivas başta olmak üzere Amasya, Tokat, Yozgat ve Adıyaman’dan gelen partililerle buluştu. Toplantı Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşti. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

99 yıl evvel Sivas’ta Millî Mücadele’nin yol haritası çizilmişti. Kurucu kahramanlar işgalcilere taviz vermemişlerdi. Mandacılar tekrar işbaşındadır. Türkiye’nin bölünmesi, sözde Kürt meselesini tanıyarak milli ve üniter devlet yapısının çökmesi, kendilerine millet ittifakı ismi veren partilerin ortak amacı hâline gelmiştir. CHP’nin seçim beyannamesi federasyona yeşil ışık, Kürdistan’a yaldızlı davetiyedir. İP ve SP’nin seçim beyannameleri emin olunuz CHP’nin beyanlarından farklı değildir. Hepsi birden aynı kirli havuzda toplanmışlardır.

Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adaylarına bakınız, tam bir garabet, tam bir felaket. Birisi çıkıyor, parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor, diğeri çıkıyor 2. Ordu Komutanının, terörle mücadelede üstün başarılara imza atmış saygın bir generalin apoletlerini sökeceğim iddiasında bulunuyor. Allah bunlara fırsat vermesin, milletimiz eyvallah etmesin.

MİLLETİMİZ HADDİNİ BİLDİRECEK

Neymiş, Cumhurbaşkanı’nı alkışlamış. Ne yapacaktı, yuh mu çekecekti? Ültimatom mu verecekti? Muhtıra mı hazırlayacaktı? Ne yapacaktı, Cumhurbaşkanı’nı protesto mu edecekti? Düşman mı sevindirecekti? İnceldikçe esneyen, esnedikçe kopma noktasına gelen siyasi meddah ve bezirgâna şerefli bir Türk komutanının apoletlerini sökme fikrini kim ya da kimler vermiştir? Bu dil Kandil dilidir. Bu ağız FETÖ ağzıdır.

2. Ordu Komutanın hedef yapılması boşuna değildir. Çünkü, CHP’de Afrin başarısının karın ağrısı vardır. Zeytin Dalı Harekâtı’nın acısı ve açmazı egemendir. CHP Genel Başkanı’nın Afrin’e girilmesin çağrısını ayakları altına alan ve teröristleri saklandıkları delik ve tünellerde imha eden inanmış ve kahraman evlatlarımızın komutasını yapan kişi 2.Ordu’nun başındaki değerli generalimizdir. Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır. İnce işçilikle apolet sökmenin hevesine kapılan edep ve terbiye yoksunu siyasi duruşa büyük milletimiz haddini bildirecek karardadır.

KANDİL YAKILMALIDIR

Menbiç konusunda, ABD’yle varılan ve üç aşamalı olduğu söylenen planla ilgili sıcak gelişmeler ortadadır. Gelişmeler olumludur. Ne var ki, teröristlerin Fırat’ın batısından sökülüp doğusuna sevki çare ve çözüm değildir. Terörist her yerde teröristtir. Fırat’ın doğusuna yuvalanmalarına izin verilmemelidir. Kandil ve diğer terör barınakları baştan ayağa yakılmalı, yok edilmelidir. Sınırlarımızın diğer kısmında hiçbir terör örgütüne barınma, silahlanma, toparlanma, ikmal, tahkimat ve yaşama imkânı sunulmamalıdır.