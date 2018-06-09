Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, önceki gün yaptığı konuşmada, AK Parti’nin milletvekili adaylarını “ittifak hukukunu zedeleme” konusunda uyarmıştı. Partisinin Nevşehir ve Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’da Bahçeli gibi ‘fitne fesat’ uyarısı yaptı. Erdoğan “Bu yola çıkış bir Cumhur İttifakı’dır. Bu Cumhur İttifakı’nı beraber koruyacağız. Bu Cumhur İttifakı’na halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Araya tabanda fitne, fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz. Bu Cumhur ittifakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran’da dersi vereceğiz” dedi.



TEZGÂH KURUYORLAR

“Bölgemizde fitneyi değil kardeşliği büyüteceğiz” diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: Başta yakın komşularımız olmak üzere hiçbir kardeşimizi zalimlerin insafına terk etmeyeceğiz. İşte 24 Haziran’da Türkiye’nin huzuru, bölgemizin istikrarı için mührü Cumhur İttifakı’na AK Parti’ye basmanızı istiyorum. Muhalefet 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. 16 Nisan’da milletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi yok saymak için kendilerince tezgâh kuruyorlar. Kapalı kapılar ardında kirli hesaplar yapıyorlar. Biz boşuna bunlara millî irade hırsızları demiyoruz. Biz boşuna bunlara eski Türkiye ittifakı, yıkım ekibi demiyoruz. Türkiye’nin önünü açacak hiçbir projeleri, hiçbir teklifleri yok. Sayın İnce’den teröre karşı bir tavır duydunuz mu? O Edirne’deki, o Kobani olayında 6-7 Ekim’de 53 Kürt kardeşimin öldürülmesine neden olan kişidir. O’nu ziyaret etmek suretiyle farklı bir şey elde edeceğini sanıyor.



BIRAKACAK MISIN?

Kendi seçmenlerini bölücü örgütün partisine desteğe gönderenlerin değirmenine su akıtanları bu millet asla unutmaz. Şimdi soruyorum, Bay Muharrem eğer sen bu seçimlerde birinci çıkamazsan, ‘birinci çıkamadım’ diye bu işi bırakmaya hazır mısın? Seçimlerden sonra o çarkçı genel başkanın da onun 'Hadi bakalım gel buraya' diyerek ortaya sürdüğü cumhurbaşkanı adayının da inşallah sonu olacaktır. Diğer adaylar zaten dostlar alışverişte görsün adayı. Ülkeyi yönetmeye değil kendi postlarını kurtarmaya adaylar. Şimdi çıkmış konuşuyor, 'Aralarda gidip kumar mı oynayacaklar' diyor. Sizin işiniz o zaten. Biz gençlerimizi o yollardan kurtaralım diye, geçmişte dedelerimizin o kıraathanelerini getiriyoruz. Sor ona kıraathane nedir bilmez. Kıraathane ne biliyor musun? Okuma evi demektir.



PİŞMİŞİ HAM ETMEYİN

Afrin’i teröristlere dar eden komutanlarımızın apoletlerini sökeceklermiş. Siz o apoletleri sökemezsiniz o apoletleri onlara millet taktı millet. Benim milletim sana icazet vermez. Bunlar Türkiye’yi Pensilvanya’daki şarlatana altın tepside sunma peşindeler. Ne dediler Afrin’e girmeyin. Talimatı verdim gireceğiz dedim. Ve girdik, Cerablus’a girdik mi? Şimdi soruyorlar Kandil’e de Sincar’a da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız. Türkiye’yi eski karanlık günlerine döndürme vaadi var. Biz bu yıkım ekibini dikkate almadık, almıyoruz. Madem hamı pişiremiyorsunuz, pişmişi de ham etmeyin. Madem yapamıyorsunuz yapılmışı yıkmaya yeltenmeyin.