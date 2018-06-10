Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Büyük Ankara mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önce kürsüye gelen Başbakan Yıldırım şunları söyledi: “Sanki ağız birliği yapmışlar. ‘AK Parti ne yaparsa yıkacağız, yaptırmayacağız’ diyorlar. ‘Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız’, ‘hızlı trene ne gerek var’ diyorlar. Dünyada böyle bir seçim vaadi var mı? Bütün dünyada adaylar yapacaklarını anlatırlar, bunlar yıkacaklarını anlatıyor. Sizin ‘yıkacağız’ dediğiniz o yatırımlarla bu ülkenin insanları gurur duyuyor” diye konuştu. Yıldırım, “Dünyada bunca ekonomik sıkıntı varken, Türkiye’nin bu yatırımları yapıyor olmasını herkes hayranlıkla izlerken, bunlar çıkmışlar yapılanları yok etmek için birbirlerini parçalıyorlar. Bunların ki haset. Hasetlik yapıyorlar. Bu milletin gönlüne giren kadroları sindiremiyorlar. Bunların yaptığı bir eser yok” ifadesini kullandı.



DAHA GÜÇLÜ MECLİS

Yıldırım şöyle konuştu: Ankara kararını çoktan vermiş, Ankara ‘istikrara devam’ demiş. Ankara işe bakar, hizmete bakar, yatırıma bakar. Boş laflara karnı toktur. Ankaralı yola, hastaneye, hızlı trenlere, tünellere, köprülere havalimanlarına bakar akar. Sürekli büyülen ekonomiye bakar. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte durmak yok yola devam… Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine istikrar var, güven var, yeni sistemde Meclis yasama ve denetim görevini daha güçlü bir şekilde yapacak. Daha güçlü bir Meclis olacak. Cumhurbaşkanımızın kuracağı hükümet güvenoyunu Meclis’ten değil, sizden alacak. 24 Haziran güçlü Hükümet, güçlü Meclis için tarihi bir seçim.