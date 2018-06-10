Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

BURSA

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında “24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Neden, Nasıl?” Temalı Bölge İstişare Toplantısı için dün Bursa’daydı. Bahçeli, Bursa’da Balıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Eskişehir il teşkilatlarından gelen partililerle bir araya geldi. Bahçeli, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen toplantıda özetle şunları söyledi: Cumhur İttifakı bizzat cumhurun ta kendisidir. Kim ki, Cumhur İttifakı’nı dinamitlemeye kalkışırsa, kim ki Cumhur İttifakı’na vade biçip çürütmeye çalışırsa, biliniz ki, Türkiye’nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaktır. Cumhur İttifakı, millidir. Bir kez daha diyorum ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sayın Erdoğan kazanırsa dolar 10 lira olur diyen müstevlilerin uzman kisveli yorumcularına, inşallah Türk milleti 24 Haziran’da kâbusu yaşatacaktır.



PKK’YA UMUT VERİYOR

Bu kervana, ne yazık ki, CHP’nin adayı İnce de eklenmiştir. İnce’nin sözde Kürt sorununda hiçbir kırmızı çizgisi yokmuş. Önce vatan değil, önce adaletmiş. Kırmızıçizgisi olmayan bir gafilin Cumhurbaşkanı adayı olması bile züldür. Ama aynı gafil, terörle mücadelede adından takdirle bahsettiren şerefli bir Türk komutanının apoletlerini sökeceğim diyor. Nasılsa söküp takmaya alışmış. Kalbinde ve kafasında vatan mefhumu sönmüş esef ve endişe verici bu şahsın Cumhurbaşkanı olacağım iddiası da tam bir deli saçması, fecaat boyutta bir akıl tutulmasıdır. İnceden inceye gerçek niyet ve fikriyatını deşifre eden CHP’linin işi bitmiş, pusulası şaşmış, dümeni kırılmıştır. PKK’ya umut veren birisinin Cumhurbaşkanı olması mümkün değildir. FETÖ’ye tek kelime laf etmeyen birisinin Cumhurbaşkanı olması ham hayaldir.



POTANSİYEL ORTAKLIK

Daha vahimi, İP’in adayı, tıpkı CHP’nin adayı gibi, PKK’lı Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyor, sözde Kürt sorunu çerçevesinde İRA modeli öneriyor. Bunlar da ne erdem kalmış, ne de siyasi ahlak ve adamlık. CHP, gayri milli çevrelerin ümit kapısıdır. İP, Türkiye muhaliflerinin moral kaynağıdır. HDP, CHP ve İP’in gizli ve potansiyel ortağıdır. İşte Türkiye’nin önünü kesmeye çalışan hainlere karşı Cumhur İttifakı. Döneklere, döviz ve faiz lobisine karşı Cumhur İttifakı.



BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK

Türkiye’nin etrafındaki çember giderek daralmaktadır. Tehlike ve tehditlerin yoğunluğunda tırmanış gözlemlenmektedir. İç sorun alanları yaygınlaşırken, bölgesel ve küresel hercümerç kaygı verici ölçüde derinleşmektedir. Türkiye çok cepheli bir mücadelenin, deyim yerindeyse yeni bir istiklal müdafaasının içindedir. Ortak ve kurucu değerler etrafında kenetlenmekten, milli ve manevi emanetlere sahip çıkmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Siyasetin dipsiz tencerelerine, camsız pencerelerine inanacak yoktur.