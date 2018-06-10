Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölücü terör örgütü PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen, sırtlarını PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayayan HDP'den seçmene şirin görünmek için çok farklı yönde bir açıklama geldi.

Dün HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Konya'da düzenlenen iftarda konuştu.

16 yıl sonra Türkiye'nin geldiği noktayı, mega projeleri, yatırımları vs. görmezden gelerek ülkenin durumunu içine sindiremediğini söyleyen Temelli; hendekleri, öz yönetimi, sanki kendi partisi istememiş gibi hükümetin ülkeyi bölmek istediğini ifade ederek, Türkiye'yi böldürmeyeceklerini anlattı.

KANDİL'İN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

Temelli'nin "ülkeyi böldürmeyeceğiz" çıkışının Kandil tarafından nasıl bir tepkiyle karşılanacağı ise merak konusu oldu.