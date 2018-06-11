Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker İZMİR



CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İzmir Bölge İstişare Toplantısı’na katıldı. Burada Manisa, Uşak, Denizli, Muğla ve Aydın il teşkilatlarından gelen partililerle buluşan Bahçeli, önemli mesajlar verdi. Bahçeli’nin konuşmasından satır başlıkları şöyle:



Yeni darbe iddiaları

Son günlerde FETÖ’nün bir kere daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır. İğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum; Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalmayacaktır. Vatanımıza göz koyanların gözünü oyarız. Bağımsızlığımıza leke sürenleri değil denize dökmek alayını cehennemin dibine kadar kovalar, yediklerini içtiklerini burunlarından getiririz. Türk milleti, kahramanlığına kahramanlık ekleyecek günleri bekliyor. Teröristlerin kökü kuruyuncaya kadar terörle mücadele devam edecek.



Yunanistan

Yunanistan bizim tanıtım filmimizden rahatsız olmuş. Kıbrıs, Türkiye’nin gösterildiği için. Ne yapacaktık? Buradan onlara bir defa daha sesleniyorum; Kıbrıs Türk’tür, Türk’ün yurdudur, Türk kalacaktır. Onları uyarıyorum, dedelerinin denizin dibinde can çekiştiği günleri unutmasınlar. Bunu bir kere daha yapacak irade bugün de Türkiye’de vardır.



Terörle mücadele

Teröristlerin kökü kurutuluncaya kadar terörle mücadele devam edecektir. Biz ne Kandil tanırız, ne Sincar’a göz yumarız. Vatanımıza göz dikenleri yerinde boğarız.



Cumhur ittifakı

Cumhur ittifakı gücünün milletten alan tarihi bir uzlaşma, millî bir anlaşmadır. Cumhurbaşkanı adayımız bellidir Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur İttifakı Türkiye’nin teminatıdır.



Millet ittifakı

Sözde millet ittifakında toplanan partiler hezeyan içindedir. PKK’yla ilgili tepki ve kaygıları duyulmamıştır. Hepsi birden ağız birliği etmişçesine terörist Demirtaş’ın hayranı kesilmişlerdir. Adam gibi adam olmaktan da çok uzaklar. Kimler PKK/PYD/YPG ile ele ele tutuşuyor, kimler Pensilvanya’ya selam çakıyor geldiğimiz bu aşamada malumdur. Biz istikrar diyoruz. Bunlar kapatılan, geleceği karartılan, millî değerleri dağıtılıp savrulan Türkiye hayaliyle yaşıyorlar; ‘El-Bab’da ne işiniz var’, ‘Afrin’e girmeyin’, ‘Menbiç’e yanaşmayın’, ‘Kandil’e dokunmayın’ diyorlar.



MHP barajı geçemez iddiaları

Biz defalarca söyledik, dilimizde tüy bitti. Ama cahile ne anlatsak boş, gafile ne söylesek nafile. MHP’nin baraj sıkıntısı yoktur. Türk milleti MHP’siz, MHP milletsiz yapamaz. Yeni bir doğuş olarak gördüğümüz 24 Haziran’dan bütün iftiraları yıkacağız.



Af tartışması

Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması için mücadele edeceğiz.