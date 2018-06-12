Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Uşak mitingine katılıp, İzmir ve Manisa’yı bağlayan Sabuncubeli Tüneli’nin açılışını yaptı. Bunun öncesinde Yıldırım ‘Koster Gemicilik Anonim Şirketi Projesi’nin imza törenine katıldı. Programda konuşan Başbakan Yıldırım projenin detaylarına değindi. Kamu özel sektör ortaklığı ile Koster Gemicilik şirketini kurduklarını anlatan Yıldırım “Kamu yüzde 49, özel sektör yüzde 51 bunu bilerek böyle yaptık. İstedik ki kamu kuralları burada işi yavaşlatan mevzuat dolayısı ile hedeflerini gerçekleştirilmesine engel olan bir rol oynamasın. Dolayısı ile Koster AŞ’de özel sektörün iş yapma kabiliyetleri yüksek olacak” ifadelerini kullandı.



SONUCU KABULLENEMİYORLAR

Başbakan Yıldırım, muhalefetin adaylarının bu halk oylamasının ortaya koyduğu sonucu bir türlü kabullenemediklerini belirterek, şöyle devam etti: Millet iradesini önce içselleştirmeleri lazım ki milletten yeniden yetki istesin. ‘Geri döneceğiz’, ‘Geri getireceğiz’, ‘Bunu iptal edeceğiz’... Ortaya bir proje de koymuyorlar, koymamalarını da ayıplamıyorum çünkü bir şey akıllarına geliyor söyleyecekler ‘Ya bunu AK Parti yaptı.’ diyorlar, AK Parti yapmış ne söylesin, köprü dese, yol dese, hastane dese, okul dese yapılmış.



PLANLARI BOZULACAK

Söyleyecek bir şey yok. Onun için polemik yapıyor. ‘Tayyip Erdoğan’ı indireceğiz, Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız. Yerli arabaya geçit vermeyeceğiz...’ Polemiklerle afaki laflarla propaganda yapıyorlar. Türkiye büyük tehditlerle karşı karşıya. Bölgede Türkiye üzerinde ciddi bir planlama var, o yüzden bu seçimler ülkenin beka meselesidir. Güneyimizde bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar, bunu da Kürtlerin kanı ve canı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Kürtlerle Türkleri, bizleri birbirimize düşman edemezler. Bizler etle tırnak gibiyiz. Bin yıldır bu topraklardayız, tasada da sevinçte de hep beraber olduk, bundan sonra da beraber olacağız. Bu planları 24 Haziran’da ters yüz edeceklerini anlatan Yıldırım, milletin desteğiyle yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak Erdoğan’ı seçeceklerini söyledi. Bütün bu projelerin hepsinin dönüp dolaşıp geldiği yerin, istikrar, güven ve güçlü iktidarın devam etmesi olduğunu belirten Yıldırım, Türkiye’nin buna her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğunu kaydetti. Yıldırım, milletin, bu kazanımlarının heba edilmesine rıza göstermeyeceğini dile getirerek, buna inandıklarını söyledi.