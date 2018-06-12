Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Coşkulu kalabalıklara seslenen Erdoğan, Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’nın yuvası niteliğindeki Kandil Dağı’na operasyon başlatıldığını açıkladı. CHP ve adayı İnce’yi de eleştiren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

∂ Kandil’de 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek. Muhalefet istemese de nasıl Afrin’i, Cerablus’u, El Bab’ı, Azez’i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil’deki terör bataklığını da Allah’ın izniyle kurutacağız. Bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapanlar rahatsız olsa da terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağız. Hangi ine girerlerse girsinler, er ya da geç, teröristlerden döktükleri şehit kanlarının hesabını muhakkak sorduk ve soruyoruz.

∂ Peki bu Bay Muharrem’den, Bay Kemal’den terörle mücadele hakkında bir şey duydunuz mu?

∂ Vatan yansa, ateşinde ısınacak kadar gözü

dönmüş bir muhalefetimiz var. İşte bunun için,

biz bunlara yıkım ekibi diyoruz.

∂ Bugün moralini bozan bir komutana hadsizlik yapan Bay Muharrem, Allah korusun yarın moralini bozan emekliye, çiftçiye, sanayiciye, memura, esnafa kim bilir neler yapar? Daha adaylık sürecinde milletin başına

diktatör kesilen biri, Allah muhafaza koltuğa oturunca kim bilir daha ne kesilir?

∂ Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirdik

ama anamuhalefetin zihniyetini değiştirmeyi henüz

başaramadık. O da olacak inşallah.

∂ Sağa, sola dağıta dağıta ortada CHP bırakmadılar. Milletvekillerini ağlata ağlata başka partilere pazarladılar. Toplasanız CHP'ye bir genel başkan etmeyecek adamlar, 'Ülkeyi bize teslim edin' diyorlar.