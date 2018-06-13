Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi) Kütüphanemiz, içinde yer alacak 5 milyon cilt kitabıyla, toplantı ve çalışma salonlarıyla, internetinden ikramına kadar tüm hizmetleriyle inşallah kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak."

"KIRAATHANELERİ KUMARHANEYE BENZETİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet Kıraathaneleri) Ana muhalefetin başı bunu kalkıp kumarhaneye benzetiyor. Niye, çünkü bunların zikri neyse fikri de o."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'de bütün vilayetlerimizin büyüklüğüne göre belli metrekarelerde bu projeleri yapacağız, buraları kitaplarla dolduracağız."

OKEY TAŞLARINDAN KURTULMAYANLAR BURALARI ONA BENZETİR

Erdoğan: " İskambil masalarından kalkmayanlar, okey taşlarından hiçbir zaman kurtulmayanlar buraları ona benzetir."

KİTAPTAN UZAK GENÇLİKLE BİR YERE GİDİLMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalkıp da kitaptan uzak, fikirden, düşünceden uzak, ırak, böyle bir gençlikle bir yere gidilmez. Onlarla ne olur? Onlarla eli döner bıçağıyla silahlı PKK terör örgütünün mensupları yetişir, dağlara bol bol eşkıya, terörist yetişir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz terörist değil, bu ülkenin hizmetkarı olacak bir nesil yetiştirmek istiyoruz, bizim derdimiz bu."

Ayrıntılar geliyor...