Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bunlar milletin oyunu, millî iradeyi, siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler” dedi. Trabzon ve memleketi Rize mitinglerinde halka seslenen Erdoğan, seçimlere MHP ile ittifak içinde girdiklerini belirterek “Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigârı Alperenler de var. Hep birlikte oluşturduğumuz Cumhur İttifakı’nı destekliyor muyuz?” diye sordu. Sadece Trabzon’a değil, tüm Türkiye’ye seslendiğini ifade eden Erdoğan, “Bazıları alavere dalavere yapıyor, kimse bu oyuna gelmesin” uyarısında bulundu.

Muhalefetin gençler için dişe dokunur bir projesinin kesinlikle bulunmadığına işaret eden Erdoğan, alandakilere “Birileri meydan meydan gezip ‘Turist sayısını şu kadar artıracağız.’ diyor değil mi? Ama aynı kişiler havalimanlarının inşasına karşı çıkıyor mu? Bunların kim olduğunu biliyorsunuz. Bay Muharrem öyle. Diğerleri de öyle. Peki aynı kişiler yeni yollar, tüneller, köprüler yapılmasına da karşı çıkıyor mu? Aynı kişiler, inşaat sektörünün gelişmesine, yani oteller, tesisler yapılmasına da karşı çıkıyor mu? Bu nasıl iş? Ülkeye gelen turistleri dağlardan, bayırlardan atla, eşekle mi taşıyacaksınız? Bunlar hala atla, eşekle insanların geldiği dönemi yaşıyor. Ülkeye gelen turistleri sokakta mı yatıracaksınız? Ülkeye gelen turistlere hangi standardı, hangi hizmeti sunacaksınız? Bunlar şaşkın. Bunlar öyle şaşkın ki birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Bu kifayetsiz muhterislere, bu istismarcılara, bu yalancılara 24 Haziran’da derslerini veriyor muyuz?” diye seslendi.

“Geçmişte üniversiteleri terör yuvalarına dönüştürmek, gençlerimizi birbirine kırdırmak dışında ne yapmış bu CHP zihniyeti?” diye soran Erdoğan, şunları kaydetti: “İşte buyurun. Adaylığı açıklandı, beyefendi Edirne’deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi gidip ziyaret etti. 53 Kürt kardeşimizi ve 15 yaşında Yasin Börü’yü bunlar öldürdü. Bunu nereye koyacaksın? ”



100 bin öğrenciye iş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere de yeni bir müjdesinin olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Önümüzdeki dönemde her yıl 100 bin gencimize, eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde üç aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkânı getiriyoruz. Yani burs biraz daha yükselmiş oluyor. Gençlerimiz ağaç dikmeden üniversiteye hazırlık kursuna, yaşlı bakımından kodlama yazılım eğitimine kadar geniş bir alanda görev alacaklar. Her yıl tam 100 bin öğrencimiz, bu şekilde eğitim öğretimini sürdürdüğü şehre katkıda bulunacak.”

‘BEYAZ TÜRK’ ASLA DEĞİLİM HİZMETKÂRIM

“İnce çıkmış diyor ki; 'Ben zenci Türklerdenim, Erdoğan Beyaz Türk.' Ne dersen de, bunlar tutmaz. Ben, bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman beyaz Türk olmakla övünmedim. Sadece bu memleketin, bu milletin hizmetkârı olmakla övündüm.

24 Haziran günü milletimiz bu iki ittifak arasında bir tercihte bulunacak ya üç benzemezin 16 yıllık kazanımlarımızı dinamitlemesine müsaade edeceğiz ya da ülkemizi tüm alanlarda güçlendirmeye devam edeceğiz. Bir tarafta Pensilvanya'da kurulan yıkım ittifakı var, diğer tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var. 24 Haziran'da milletimizin bu iki ittifak arasında bir tercihte bulunacak.



ADETA 40 TAKLA ATIYOR

24 Haziran seçimlerinde iki farklı zihniyet yarışıyor. Bir tarafta bölücü örgütün siyasi uzantılarına vagon olan aday var, diğer tarafta terörün belini kıran irade var. Başörtüsü konusunda neler yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı siyaset değil, bunun adı takiyedir, omurgasızlıktır, iki yüzlülüktür. ‘Başörtüsü özgür olmasın’ diye imza atan bay Muharrem, bugün seçim meydanlarında olmadık taklalar atıyor. Son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor.”

Seçim sonrası ilk işimiz OHAL’i kaldırmak olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesindeki baba evinde, 24 TV, 360 ve Anadolu Yayıncılar Birliği'nin ortak canlı yayınına katıldı. Soruları cevaplandıran Erdoğan özetle şunları söyledi:

(Demirtaş'ın adaylığı): Orada zaten bir eksiklik, bir yanlışlık var. Yani biz burada illa mahkumiyeti adaylık şartları arasında saymamamız lazım. Tutuklu da olsa bence tutuklu olan kişi de aday olamaz, olmamalı. Çünkü bu bir kaçamak yoldur. Buna niye böyle bir fırsatı biz verelim?

24 Haziran'dan sonra ilk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak olacak.

Seçimden sonra özellikle batının güçlü ülkelerine gerekli olan tavırları biz de koyacağız. Birinci derecede Almanya ile bunları konuşacağız. Bu gidiş, gidiş değil. Şu anda Almanya, tamamen FETÖ teröristleri ile tıklım tıklım dolu. Hepsi orada cirit atıyor ve bunlar marka isimler. Amerika, Hollanda, Belçika öyle.

İnşallah 24 Haziran'dan sonra o Moody's’e bir operasyon biz çekeceğiz.

Türkiye'de ekonomi zor durumda olsa yüklenici firmalar bu kredileri, rakamları nereden bulacak?

Halkımızın beni parlamentoda yalnız bırakmayacağına inanıyorum. “Güçlü Meclis” için cumhur ittifakına destek şart.