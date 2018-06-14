Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova mitinginde vatandaşlara hitap etti.

"Yalanı bırakın artık"

24 Haziran seçimlerinin ülkenin gelecek yarım asrına, bir asrına damga vuracağını belirten Erdoğan, "Bizim, milletimizden başka kimseye diyet borcumuz yoktur. Bunun için de ne söylersek milletimize söylüyoruz, ne yaparsak milletimiz için yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bay Kemal ne diyor Bay Kemal 'Engellileri kendi başına bıraktınız. Halep oradaysa arşın burada. Yalanı bırakın artık yalanı. Genel Başkan yalan söyler, Cumhurbaşkanı adayı da yalan söyler. Bunlar böyle. Dürüst olun dürüst, artık millet dürüst olana oy veriyor, yalana değil ve 24 Haziran'da da benim milletim kime oy vereceğini çok iyi biliyor."