Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bahçeli, geçtiğimiz hafta 5 ilde ‘24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Neden, Nasıl?’ temalı bölge istişare toplantıları gerçekleştirmişti. 30 il ve ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Bahçeli, yürütülen seçim çalışmaları ile ilgili bilgi almıştı. Bahçeli, ‘Bayrağımız Bir, Bayramımız Bir’ temasıyla bugün Ankara’da, yarın ise İstanbul’da parti örgütüyle bayramlaşacak. İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte, partililerle ve vatandaşlarla bir araya gelecek olan Bahçeli, burada bir konuşma yapacak. Teşkilatlardan seçim çalışmaları ile ilgili de bilgi alacak olan MHP lideri, teşkilata “seçime bir haftanın kala sıkı çalışın” uyarısı yapacak. Bahçeli, MHP’nin TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edilmesi için vatandaşlarla daha sık bir araya gelinmesi gerektiğini ifade edecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verilmesini isteyecek olan Bahçeli, TBMM’de Cumhur İttifakı’nın çoğunluğu sağlaması gerektiğini anlatacak. MHP lideri, son günlerde hassasiyetle üzerinde durduğu Cumhur İttifakı’na zarar gelmemesi konusunda teşkilatları yeniden uyaracak.

Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı’nın ardından 19 Haziran’da Samsun’da “Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına”, 21 Haziran’da Adana’da “Büyük Çukurova” ve 23 Haziran’da Ankara’da “Büyük Türkiye” temalı bölge mitingleri yapacak.

