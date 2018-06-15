Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bunların kitabında terörle mücadele yok. Bizde var. Ben buradan sesleniyorum biz terörle mücadele ediyoruz. Sayın İnce başta olmak üzere diğerleri ne diyorlar. Niye Edirne cezaevinde kalsın diyorlar. Sen nasıl bir insansın. Bunların partisi bir başka bu tür cezai konumu olmayan bir başka adam bulamıyorda bunu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarıyor. Dert başka.

"SAYIN İNCE, BAY MUHARREM..."

Sayın İnce, Bay Muharrem gitti Edirne'de beyefendiyi ziyaret etti. Şuanda bu Demirtaş denen zat 6-7 Ekim olaylarında benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökmedi mi? Bu oyunu siz bozacaksınız. Unutmayın hiçbir zaman zulüm ile abad olunmaz. Biz mazlumların yanında yer alacağız. Bu oyunu da bozacağız.

"DÜN VEKİLİMİZİN ABİSİNİ ÖLDÜRDÜLER"

Dün Şanlıurfa milletvekilimiz Kürt'tür. Esnaf ziyareti yapıyorlar ve vekilimizin abisini öldürüyorlar. Bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz niye buraya geldiniz diyorlar. Niye rahatsız oluyorsun? Bugün defnedildi. Şuanda Başbakan'ımız orada. Biz barış istiyoruz. Bunlar lafta barış lafta özgürlük diyorlar. Bunların öldürdükleri insanların sayısı yüzlerce binlerce... Bunlar değil miydi benim Kürt annelerimi ağlatan, kızlarını Kandil'e kaçıranlar bunlar değil miydi?

"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE YENİ MÜJDELERİMİZ DE OLACAK"

Kandil'i bombalıyoruz. Biz o dost geçinenlere diyoruz ki siz halledin. Siz halletmiyorsanız biz hallediyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak inşaallah.