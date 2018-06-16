Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin ‘Afrin’e gitmeyin’ demesine rağmen teröristlere karşı büyük mücadele verildiğini belirterek, “Suriye’nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık” dedi. Sultangazi’de halka seslenen Erdoğan, Kandil’in bombalandığını belirterek, “Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak inşallah. Rabb’im Mehmetçiğimize güç kuvvet versin. Biz bütün imkanlarımızla şu anda Mehmedimizin yanındayız, komutanlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Suruç’ta AK Partililere yönelik saldırıya değinen Erdoğan, Kürt olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın dün esnaf ziyareti yaptığını, bu sırada milletvekilinin ağabeyinin öldürüldüğünü hatırlattı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin, “Siz bizim HDP’li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Niye buraya geldiniz?” dediğini anlatan Erdoğan, “Olabilirsin HDP’li. Yani sana bir ziyaret yapıldıysa, niye rahatsız oluyorsun? Bunlar lafta barış, lafta özgürlük diyorlar. Hepsi yalan. Bunların bugüne kadar öldürdükleri insanların sayısı yüzlerce, binlerce. 8 gün sonra demokratik bir şekilde sandıkta bunlara bu hesabı sormaya var mıyız?” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı çıkışında da bir gazetecinin “Rejimin İdlib’deki saldırıları devam ediyor. Türkiye’ye yeni bir göç dalgası olabilir mi?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bu tür bir göç dalgası olur mu olmaz mı onu biraz da tabii zaman belirleyecek ama bu göç dalgasını engelleyebilmek için de görüşmelerimizi gerek Rusya gerek İran tarafıyla yapıyoruz. Bu noktada, Tel Rıfat önemli bir durum arz ediyor. Bunu en az zararla nasıl atlatırsak, o kadar isabetli olacak.”



BEDELLİ GÜNDEMİMİZDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kalıcı bir bedelli askerlik gelmesinin şansı var mı?” sorusu üzerine de kalıcı bedelli askerliğin çok ayrı bir konu olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Yani Genelkurmay’la oturacağız, konuşacağız. ‘Bize şu kadar asker gerekiyor’ dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay’ın bu talebini bir kenara koyamayız. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız. Yani gündemimizde var.”