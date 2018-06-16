Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merhum Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki mezarını ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli özetle şunları kaydetti:

(FETÖ’cülerin korunması) “Başından beri Türkiye üzerinde FETÖ’yü besleyen, koruyan, her türlü eylemi yaptıran bir devletin bazı unsurları tamamıyla deşifre olmuş durumda. Şimdi de Türkiye’de 251 vatan evladının şehit olmasına sebebiyet veren, 2 bini aşkın vatan evladının yaralı olduğu bir ortamda işte görüyorsunuz lüks arabalar ve lüks villalarla kimin nasıl yaşadığına hep beraber şahit oluyoruz. Amerika’nın Türkiye ile olan dostluğu devam edecekse böyle bir kararlılık içesindelerse o kişilerle beraber FETÖ’yü Türkiye’ye bir paket hâlinde göndermesi lazım.”

(Kandil’e operasyon) Biz tabii yıllardan beri Kandil’e bir bayrak dikmek gerekliliğini vurgulamıştık. İnşallah o bayrak Kandil’e de dikilecek.

(Şanlıurfa saldırısı) Özellikle Güneydoğu Anadolu’da zaman zaman Adalet ve Kalkınma Partililere karşı PKK tarafından saldırılar olmuştur, bunun da onlara benzer bir hâl olduğu söylenmektedir. Bütün bunlara rağmen sabrı elden bırakmamak lazım.

(Af konusu) 35 kişiyle bayram öncesi af çıkartacak kadar bir gücümüzün olduğuna inanıyor musun sen? Ama seçim beyannamemizde af var.



ERDOĞAN’A KATILIYORUM

(Erdoğan’ın tutukluların cumhurbaşkanı adayı olmaması yönündeki açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanı’na katılıyorum. Selahattin Demirtaş’tan başka Halkların Demokratik Partisinde cumhurbaşkanı adayı olacak başka aday mı yoktu yani? Bula bula onu mu buldular. Dedik ki siz Selahattin Demirtaş’ın aday olmak sebebiyle salıverilmesini istiyorsanız biz de bu memlekete hizmette bulunmuş, bildiğimiz ve inandığımız bazı arkadaşlarımız için yüz bin imza toplar, Türkiye’nin gündeminde bunların da cezaevinden çıkıp cumhurbaşkanı adayı olması için bir adım atmış olabilirdik. Bu yakışık bir şey mi olurdu, Türk demokrasisi adına bunlar uygun şeyler mi olurdu?

(Seçimler) Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi bekamız için bir dönüm noktası olacak. Sekiz gün kaldı. Seçim yaklaştıkça, medya ve diğer araçlarla özellikle MHP üzerinde önemli kurgular yapılıyor. MHP yok farz edilmeye ve kamuoyu aldatılmaya çalışıyor, fitne ve fesat artıyor.