Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tokat Gazi Osmanpaşa Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde halka seslendi.

Konuşmasına, Tokatlıların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başladı. Yıldırım, dün Erbaa'da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tokatlıların Türkiye'yi daha büyük hedeflere götürmek adına AK Parti davasına hep destek verdiğini, Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman yol arkadaşı olduğunu belirten Yıldırım, alandakilere, "24 Haziran'da Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam mı? Yeni bir destan yazacak mıyız? Güçlü meclis güçlü hükümet güçlü Türkiye için 'evet' diyor muyuz?" diye sordu.

Alandakilerden "Evet" cevabı alan Yıldırım, "Maşallah Tokat her zamanki gibi işi sağlama almış." dedi.

Tokatlıların 24 Haziran'da "yıkım ekibine" Osmanlı tokadı vuracağına, birlik, dirlik, kardeşlik için evet diyeceğine olan inancını dile getiren Yıldırım, "Bu ay iki bayram kutluyoruz. Birincisi Ramazan Bayramı, ikinci bayram da önümüzdeki pazar 'seçim zaferi' bayramı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 16 yıldır millete canla başla hizmet ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yapılamaz denilenleri yaptık, aşılamaz denilen sorunları aştık. Ferhat olduk dağları deldik. Vesayetçilere, darbecilere pabuç bırakmadık. Canımız pahasına milletin emanetine sahip çıktık. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük işler yaptık. Bu başarının ardında AK Parti'yi iktidar yapan sizler, AK kadınlar ve AK gençler var."

"Cıbılın kabadayısı"

Alanda açılan "Apolet sökmek, traktöre binmeye benzemez." pankartını okuyan Yıldırım, "Şehit Onbaşılar, Nene Hatunlar daha ölmedi. Bu tip, böyle atıp tutanlara bizim memlekette ne derler biliyor musunuz? Cıbılın kabadayısı derler." diye konuştu.

Yıldırım, devletle milleti buluşturduklarını, Ankara'nın kapılarını millete açtıklarını, her vatandaşı eşit gördüklerini aktardı.

"Siyasetçi, ahlaklı, bilgili cesur olmalıdır"

Bir siyasetçinin üç değere sahip olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Siyasetçi, ahlaklı, bilgili cesur olmalıdır. Sizin bağrınızdan çıkan bu kadrolar, bu değerlerin sahibi olduğu için 15 yıldır yorulmadan millete hizmet ediyor. Dilini, üslubunu milletten aldığı için bu kadrolar başarılı oldu. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışan, evlere şenlik adaylar var. Onlara sorarsanız AK Parti 15 yıldır hiçbir şey yapmamış. Ne diyelim bunlara? Bunlara Tokatlıların bir lafıyla cevap verelim. Cahile laf yetmez, çalıda gül bitmez. Bunların işi bu. Bunlar memleketin işleriyle o kadar alakasız, ilgisiz ki Türkiye'nin 2002'den nerelere geldiğinin farkında bile değiller ama Tokat farkında. Tokat, elini açmış 24 Haziran'ı bekliyor."

Başbakan Yıldırım, milletin her şeyin farkında olduğunu, kimin laf kimin iş ürettiğini çok iyi bildiğini dile getirdi.

"Büyümede Türkiye tekrar bir numara"

Muhalefetin yalan dolanla iş yaptığını söyleyen Yıldırım, "Tutturmuşlar 'ekonomi kötüye gidiyor', boşa sevinmeyin, Türkiye'nin ekonomisi sağlam da sizin akıl hocalarınız sakat. Madem durum kötü o halde 2018'in ilk 4 ayının büyümesi neden 7,4 oldu? Dünyada niye bir numara oldu? Büyümede Türkiye tekrar bir numara. Buna ne diyeceksiniz?" dedi.

"Türkiye AK Parti döneminde üç kat büyüdü"

Yıldırım, Türkiye'nin AK Parti döneminde son 15 yılda üst üste yüzde 5,7 oranında büyüme gerçekleştirdiğini, Türkiye'yi bu dönemde üç kat büyüttüklerini kaydetti.

Geçmiş dönemlerde böyle bir büyümenin gerçekleşmediğini vurgulayan Yıldırım, bunun Türkiye'yi milletle el ele vererek büyük hedeflere taşıyan AK Parti kadrolarının başarısı olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Bu başarıyı görmek istemeyenler, görmek istemezler. Türkiye, helikopteri hangi dönemde yaptı? CHP döneminde mi helikopter yaptık? Atak Helikopteri'ni üreterek şu anda ihracatını bile yapıyoruz. Büyümeye 'beton ekonomisi' diyorlar. Soruyorum, insansız hava aracı beton mu? Türkiye'nin insansız hava aracı ne zaman yapıldı? Bunu Sayın Kılıçdaroğlu ve İnce'ye sorun bakalım, ne diyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugün kendi uydusunu ürettiğine dikkati çekerek, "Uydu teknolojisi yüksek teknoloji değil mi?" diye soran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye, bugün hidroelektrik santrallerinin türbinlerini üretmeye başladı. Bundan bunların haberi var mı? Savunma sanayisinde yerli üretim yüzde 24'ten yüzde 65'e çıktı, bunların bununla alakası var mı? Enerjide yüzde 65 olan dışa bağımlılığımızı yüzde 50'nin altına indirdik. Bunların bu işten haberi var mı? 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yaptığımız ürün sayısı sadece 8'di. Bu sayı tam 33'e çıktı."

Yıldırım, en büyük yatırımı insana yaptıklarını söyleyerek, bütçeden en büyük payın önce eğitime daha sonra sağlığa ayrıldığını vurguladı.

"Oyunbozana, iş bilmeze, lafazana bu ülkeyi emanet etmiyorsunuz"

Türk iş adamlarının dünyanın her yerinde iş yaptığını ifade eden Yıldırım, milletin AK Parti'nin icraatlarını bildiğini ve takdir ettiğini belirtti.

Yıldırım, "Bu sebeptendir ki 16 yıldır eveleyip geveleyip, boş lafla memleketi meşgul eden CHP'ye değil AK Parti'ye oy veriyor. Oyunbozana, iş bilmeze, lafazana bu ülkeyi emanet etmiyorsunuz. Çocukların, gençlerin, kadınların geleceğini emanet etmiyorsunuz." diye konuştu.

Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ne diyorlar bunlar, 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. Hızlı trene ne lüzum var.' Göçe sebep oluyormuş. Akla bak akla. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim. Bunların kafaları teknolojiye, çağdaşlaşmaya, gelişmeye kapalı. O zaman yola da tünele de lüzum yok, yürüyerek gidelim. Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yıkacaklarmış. Yahu siz yıkım ekibi misiniz kardeşim? Bunların ayarı bozulmuş, ayarı. Belli ki vatandaştan yapmak için değil, yıkmak için destek istiyorlar."

Alandakilere "Bu yıkım ekibine geçit verir misiniz? Türkiye'nin geleceğini bunların karartmasına müsaade eder misiniz?" diye soran Yıldırım, vatandaşlardan "hayır" yanıtını aldı. Yıldırım, "yıkım ekibine" Tokat'tan ekmek çıkmayacağını, Tokat'ın göz bebekleri olduğunu vurguladı.

Tokat'a yapılan yatırımlar

Başbakan Yıldırım, Tokat'ta eğitim, sağlık ve diğer alanlarda yapılan yatırımları anlatarak, şehre 15 yılda 15 milyar lira yatırım yapıldığını ifade etti.

Son 15 yılda Tokat'ta bin 760 derslik yapıldığını belirten Yıldırım, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 8 bin olan öğrenci sayısının, 30 binin üzerine çıktığını ve bu üniversiteye iki fakülte daha kuracaklarını anlattı.

Şehirde yurt kapasitesinin 10 bin civarına yükseldiğini anlatan Yıldırım, Tokat'ın merkezi ve Almus ilçesine açılacak yurtlarla kapasiteyi 3 bin daha artıracaklarını söyledi.

Yıldırım, Tokat'ta 14 yeni hastane inşa edildiğini dile getirdi.

"Tokat'ta 12 adet birinci basamak sağlık tesisi açtık"

Başbakan Binali Yıldırım, Tokat'ta 12 adet birinci basamak sağlık tesisi açtıklarını, hepsini son teknoloji cihazlarla donattıklarını belirten Yıldırım, Tokat'ta 2002'de 214 olan uzman doktor sayısını 429'a, diş hekimi sayısını 34'ten 161'e, hemşire sayısını bin 119'dan 2 bin 41'e çıkardıklarını dile getirdi.

Şehirde 7 olan acil istasyon sayısını 27'ye yükselttiklerini, 10 ambulansı 61'e çıkardıklarını, nitelikli yatak sayısını sıfırdan bin 915'e getirdiklerini ifade eden Yıldırım, 2002'de sadece 5 bin hastaya acil sağlık hizmeti verilirken, 2017'de 44 binden fazla hastayı hastaneye yetiştirerek hayata döndürdüklerini söyledi.

Yıldırım, Turhal, Erbaa, Artova, Pazar'a yaptıkları hastanelerin de inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek Sulusaray'a inşa edecekleri hastanenin ihalesinin gelecek günlerde yapılacağını bildirdi.

Bunun gibi 8 inşaatı, 14 projeyi hayata geçirmek için gün saydıklarını kaydeden Yıldırım, "Tokat'ta 2003'e kadar sadece 16 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. AK Parti bunun üzerine tam 260 kilometre yol yaptı. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürmeyiz, bunu herkes böyle bilsin." diye konuştu.

Tokat'ı Amasya'ya Sivas'a bölünmüş yollarla bağladıklarını, şimdi Tokat-Niksar, daha sonra da Niksar-Ünye yolunu yaparak Karadeniz'i Tokat üzerinden Akdeniz'e bağlayacaklarını anlatan Yıldırım, ayrıca Tokat çevre yolunun bazı yerlerinde araziden kaynaklı gerçekleşen bozulmaları yaptıklarını söyledi.

"Yeni havalimanıyla 2 milyon yolcu taşınacak"

Samsun-Sivas demiryolunu yeni baştan inşa ettiklerini ve yakın zamanda hizmete açacaklarını bildiren Yıldırım, Tokat'a yeni, modern bir havalimanı yapılacağını da kaydetti. Yıldırım, bu havalimanının yapımı için gayret gösteren AK Partili milletvekillerine teşekkür etti.

Yıldırım, nisan ayında ihalesi biten havalimanından dış uçuşlar da dahil 2 milyon yolcu taşınacağına işaret ederek bunun, Tokat'ın turizmini, ticaretini geliştireceğini, kalkınmasına, ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Tokat'ın bereketli toprakların, meyvecilik ve sebzeciliğin şehri olduğunu belirten Yıldırım, "Biz göreve geldiğimizde Tokat'a sadece 17 trilyon yıllık destek veriliyordu. Şimdi tarım için 106 trilyon destek veriliyor. 17 trilyon nere, 106 trilyon nere? İktidarımız boyunca Tokat'a tam 900 trilyon tarım ve hayvancılık desteği verdik. Helali hoş olsun." dedi.

"Bunlar külliyen yalandır"

Tokat'a yapılacak hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tokat Turhal Şeker Fabrikası devredildi. Şimdi burada başka siyaseten kullanacakları şey olmadığı için dillerine 'Şeker fabrikası satıldı, orası kapatılacak.' Buradan söylüyorum, Tokat Turhal Şeker Fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla da kotasını, üretimini artıracağız, buradan söz veriyorum. Şeker pancar alım fiyatını da geçtiğimiz günler Amasya'da açıkladım 2 lira 35 kuruş, rekor bir fiyat verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Kapatılacak bir fabrika için böyle fiyat verilir mi? Bunlar külliyen yalandır. Halihazırda çalışanlardan isteyen orada devam edecek, istemeyen başka bir devlet dairesine geçiş yapabilecekler. Onun için yalana, dolana, kafa karışıklığına asla itibar etmeyelim."

Yıldırım, 24 Haziran'a bir hafta kaldığını anımsatarak son bir haftanın güzel değerlendirilmesini istedi.

"Cumhur İttifakı millet aklıdır"

Seçime "Cumhur İttifakı" adı altında girdiklerini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nda AK Parti-MHP var. Birlikte giriyoruz. Cumhur İttifakı, terörün, bu ülke topraklarından kökünü kazımak demektir. Bu adayların hiç terörden bahsettiğini gördünüz mü? Hiç FETÖ ile mücadeleden bahsettiğini gördünüz mü? Hiç PKK için ne gibi tedbirler alacaklarını duydunuz mu? Onun için Cumhur İttifakı millet aklıdır, Türkiye'nin bekasıdır, Türkiye'nin istiklalinin, istikbalinin teminatıdır. Biz, bu yola 15 Temmuz'dan sonra beraber çıktık. Devlet Bey ile Anayasa değişikliğini birlikte yaptık. Daha sonra halk oylamasına birlikte gittik. Şimdi de Cumhur İttifakı olarak ortak adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yine birlikte seçeceğiz. Seçime de AK Parti, MHP kendi adaylarıyla ortak giriyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yıkım ekibine karşı yapım ekibi iş başındadır."

Yıldırım'dan hasta ziyareti

Bu arada, Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığında Mehmetçik ile bayramlaşan Yıldırım, daha sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Yıldırım'ın, basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretine ilişkin görüntüler Başbakanlık Basın Müşavirliğince paylaşıldı.

Tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yıldırım, hastaların bayramını tebrik etti.

Ziyaret sırasında yaşlı bir hasta Başbakan Yıldırım'a sarılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamını iletmesini istedi.

Hastanın, "Hepinize kurban olurum. Allah sizden razı olsun. Seni gördüm ya çok şükür Rabb'ime. Biz sizi çok seviyoruz." sözleri üzerine Yıldırım, "Ana, dua et bize." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti Erzincan milletvekili adayları Süleyman Karaman ve Burhan Çakır eşlik etti.