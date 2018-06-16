Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Devletin köprüleriyle, kamu özel ortaklığı ile yapılmış köprünün ne demek olduğunu bunlar anlamaz. Şu anda bayramda devlete ait köprüler yollar ücretsiz dedik dimi. Şimdi bunun üzerinden bile rant elde etmek istiyor Bay Muharrem.

Bu CHP zihniyeti Kanal İstanbul'da da 'yaptırmayız' diyor. Kim, Bay Muharrem. Ya Bay Muharrem, sen kimsin de yaptırmıyorsun? Biz Allah'ın izniyle, benim milletim 24 Haziran'da bu evladına 'yürü' dediği zaman, Kanal İstanbul'u nasıl yaptıracağız göreceksin.

Çıkmış, 'Demirel ve Özal'ın yaptıkları bayramda bedava Erdoğan'ın yaptığı ücretli' diyor. Biz deveye hendek atlatıyoruz hendek. Sizin yaptığınız böyle bir şey var mı ya. Siz bunları yapamazsınız. Biz devlete ait olanları ücretsiz yapmışız ama kamu özel olana da kalkmışız sembolik bir şey. Haklı da olabilirsin İnşallah bir daha ki bayrama başka bir formülle inşallah onları da ücretsiz yaparız. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem.

Toplam uzunluğu 155 kilometre olan Antalya-Alanya otoyolunun ön proje çalışmaları bitti, artık diğer aşamalara geçiyoruz.

Şimdi Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için kolları sıvadık.

Demre'de bir kruvaziyer limanı yapmayı planlıyoruz. Seneye inşallah bu limanın yapımı için çalışmaya başlıyoruz.

2017'de Antalya'ya gelen turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 57'lik artış gösterdi. Nereye çıktı? 10,5 milyona çıktı. Bir sıkıntı yaşadık ama bu yıl turist hedefimiz 14 milyon. Bak nereden nereye geldik? Ülkemiz genelinde ise bu sene 40 milyon turist bekliyoruz. 32 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz, şu anda hızla bu hedeflere ilerliyoruz.

Seçmenlere 'sandık' mesajı



Fransa Devlet Başkanı Macron'la görüştüm, seçim konusu hatırlattım. 'Vatandaşlarımızın demokratik haklarını kullanmalarına yardımcı olun' dedim.

Yurt dışındaki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Vakit, Türkiye vaktidir. Her şeyin telafisi olabilir ama sandığın telafisi olmaz. 24 Haziran'da Türkiye ile beraber 60 ülkede hep birlikte bayram yapacağımıza inanıyorum. Yurt dışında rekor bir katılımla tüm dünyaya demokrasi dersi vermelerini bekliyorum

"PKK üyesi olduğu tescilli"



Bölücü terör örgütü mensupları Suruç'ta dostlarımıza saldırdılar. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bölücü terör örgütü hangi boyaya boyanırsa boyansın gerçek yüzünü bir şekilde belli ediyor. Bunlar kandan beslenen birer vampirdir. Suruç'taki hain saldırıda karşı taraftakilerin PKK üyesi olduğu tescilli. CHP'nin terörle mücadeleyle ilgili en ufak bir açıklamasını duydunuz mu? CHP'nin oylarının HDP'ye savrulduğunu, aktığını ve oralara doğru bir destek verilmesi için çalışmalar yapıldığını, bunların hepsini takip ediyoruz, öğreniyoruz.

Bize inanan kardeşlerim, inanıyorum ki PKK'dan ve destekledikleri partiden daha fazla çalışarak açık ara önde çıkacağız. Yeri gelir Gabar'a Tendürek'e Kandil'e Sincar'a gireriz.

Afrin komutanına apoletini sökeceğim diyor, o apoleti sen mi taktın? Benim milletim o kahramana sahip çıkacaktır.