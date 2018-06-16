Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin bayramda bazı köprülerden ücret alınmasına yönelik eleştilerine cevap verdi. Erdoğan ''ayrı bir formülle bir dahaki bayramda hepsini ücretsiz yapabiliriz'' dedi.

' 'ANTALYA'YA HIZLI TREN GELECEK''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da miting düzenledi. Erdoğan, AK Parti döneminde Antalya'ya birçok projenin yapıldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'yı hızlı tren projeleriyle tüm Türkiye'yle, liman projeleriyle tüm dünyayla kucaklaştırarak geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

ERDOĞAN'DAN İNCE'YE KÖPRÜ CEVABI

Erdoğan, Muharrem İnce'nin köprü ücreti eleştirilerine de yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belki bir sonraki bayrama onları da ücretsiz yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; AK Parti bu millete sadece ve sadece hizmet getirmiş, yatırım getirmiştir. Son 16 yılda Antalya'da 38.5 katrilyon yatırım yaptık. Biz yaptığımızı konuşuyoruz.

Onlar sadece bol bol palavra atıyorlar. Bizim artık midemiz boş laflara tok. Eğitimde 9 bin yeni derslik yaptık. Antalya'da dört üniversite daha kurarak şehrimizde üniversite sayısını beşe yükselttik. 4 bin 750 kişilik yeni yurt binaları daha açıyoruz.

''ANTALYA'DA 19 YOL PROJEMİZ VAR''

Antalya'ya yapacağımız bin yataklı şehir hastenemizin ihale süreci devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 4 bin 432 konut projesini hayata geçirdik. Antalya'da 19 yol projemiz sürüyor. Biz çalışıyoruz, bunların böyle bir derdi yok. Köprülerin fiyatlarını konuşuyorlar. Devletin köprüleriyle, kamu özel ortaklığının köprüsünün farkını bunlar bilmez.

Bay Muharrem köprü fiyatlarını konuşuyor. Biz deveye hendek atlatıyoruz. Haklı da olabilirsin, belki bir sonraki bayrama onları da ücretsiz yapabiliriz. Biz projeyle konuşuyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.

Antalya Alanya otoyolunun ön çalışmaları bitti. Antalya'yı hızlı tren projeleriyle tüm Türkiye'yle, liman projeleriyle tüm dünyayla kucaklaştırarak geleceğe hazırlıyoruz.

''BU KARDEŞİNİZE BAŞ USTALIK İÇİN İCAZET VERİYOR MUSUNUZ?''

Bay Muharrem diyor ki: Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Özal yaptı, üçüncüyü Erdoğan yaptı, dördüncüyü de ben yaparım. Ama nereye yapacağını bilmiyor. Ben aylarca bu projeler için dersime çalışıyorum. 16 yıllık tecrübe, yaklaşık 5 yıllık belediye başkanlığı. Ben çıraklığımı İstanbul'da yaptım. Ben Antalya'dan Türkiye'ye sesleniyorum: Bu kardeşinize baş ustalık için icazet veriyor musunuz?

Antalya biz size hiçbir zaman yapamayacağımızı vaad etmedik. 2017 yılında turist sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi. Bugünki yağış, dolu ve hortumdan dolayı ürünleri zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Bu konuyla ilgili de yapılması gereken ne olursa bunları zaten biz yaparız. Şehrimizin tarımını geliştirmek için 19 baraj ve üç göleti hizmete sunduk.