Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkması için bir taraftan Temel Karamollaoğlu, bir taraftan güya milliyetçi Meral Akşener, bir taraftan Muharrem İnce hepsi beraber kampanya yürütecekler. Bu kabul edilebilir bir şey değildir, biz bunu kabul etmeyiz. Burada İçişleri Bakanı olarak da Süleyman Soylu olarak da söylüyorum; görev yaptığım son günün son dakikasına kadar bilmenizi istiyorum, siyasete şiddet ve terör kim karıştırırsa kafasını ezeriz. Hiç kimse endişe etmesin." dedi.

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Ortaköy'de esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Burada vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Soylu, bol bol fotoğraf çektirdi. Soylu, esnaf ziyaretinin ardından Ortaköy sahilinde vatandaşlara hitap etti.

Soylu, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, Türkiye'nin büyük bir millet olduğunu söyledi.

İsrail'den geçmişte insansız hava aracı istediklerini anımsatan Soylu, "Amerika'dan istedik, senatosu vermedi. Çünkü bizim terörde galip gelmemizi istemiyorlar. Ondan sonra İsrail bizi ilk önce reddetti sonra yüksek parayla beraber verdi. Bozuldu, tamir için gönderdik, göndermediler. Terörde yarım kaldık ve işimizi yapamaz duruma geldik. Şimdi ben insansız hava aracının nasıl yapıldığını nasıl sahip çıkıldığını Tayyip Erdoğan'ın bizatihi bununla nasıl ilgilendiğini ve şu anda biz teröristlere nasıl aman vermiyoruz zannediyorsunuz. Bir tarafta aslanlarımız, evlatlarımız, kahramanlarımız, bir tarafta da o insansız hava araçlarımızla Cudi'de, Gabar'da, Tunceli'de, Pülümür'de, Ağrı Dağı'nda, her tarafta havada duruyorlar ve teröristlere gram adım attırmıyorlar." diye konuştu.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir devrimci olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de minik minik hastaneler varken şu anda dünyanın hayranlıkla baktığı ve 2021'de 28 tanesinin tamamlanacağı şehir hastanelerini kurdu. Erdoğan'ın devrimciliğinin bir tek şeyi daha var. Şimdi bu eski sistem değişti. Bu ülkenin bir evladı olarak 25 Haziran gününün gelmesini iple çekiyorum. Sonuç olarak elbette ki milletimiz takdir edecek ama 25 Haziran'da yepyeni bir sistem başlayacak. Artık 10 yıllık işi 3 yılda göreceğimiz, artık herkesin topu birbirine atacağı meclis, hükümet, hükümet, meclis diye birbirine atacağı bir sistem değil, kimin sorumlu olduğunu milletimizin bildiği, reyiyle, oyuyla, sandığıyla onu denetleyebileceği yepyeni bir sisteme adım atıyoruz. Bu sistemle Türkiye çok hızlı büyüyecek. Artık geçmiş kavgaları, 'bugün git yarın gel' diyenlerin egemen olmadığı, bir taraftan da çatışmaların özellikle uluslararası sermayede faiz lobilerinin etkilenmediği, onların kendi ceplerini doldurmadığı, yepyeni bir sisteme adım atıyoruz."

"Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik"

Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra yolunun açık olduğunu kaydeden Soylu, Türkiye'nin yatırım cenneti olacağını ve çocukların çok daha rahat iş bulabilecekleri bir ülke olacağını söyledi.

Soylu, Türkiye'ye çelme takmaya çalışanların dumura uğrayacaklarını ifade ederek, "Bize her şeyi söyleyebilirler ama bize tek bir şeyi söylemeye müsaade etmeyiz. 16 yıldır bu kadar bizi zorlamalarına rağmen, üzerimize gelmelerine rağmen, içimize hainler yerleştirmelerine rağmen Allah'a yemin olsun ki biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik yapılan saldırıya ilişkin de açıklamalarda bulunan Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de PKK siyasete karıştığı ve siyaseti yönlendirdiği hadiseyi HDP üzerinden yapar. Bu açık ve nettir. Biz bunlarla büyük bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Eğer bunlara yüz verilirse, bunlar şımartılırsa bilesiniz ki 7 Haziran'la 1 Kasım arası ne yapmışlarsa daha büyük felaketini ortaya koymaya çalışıyorlar. Bir şeye bu ülkede ülkenin İçişleri Bakanı olarak itiraz ediyorum. Eğer burada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kalkar Edirne cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret eder ve 'Biz senin çıkmanı istiyoruz' derse. Sonra Afrin'de Afrin'i PKK ve PYD'den temizleyen komutana 'Senin apoletlerini sökerim' derse. Türkiye Cumhuriyeti devletinin 'Bu arada Kandil'de ne işi var, ne yapacakmış, Kandil zaten boşmuş' diye Kandil'e arkalanmaya çalışırsa PKK da onun sözde siyasetteki temsilcileri de şımarır, onları meşru bir hale getirir. Bu olanların sebebi bunların attığı adımlardır. Siyaset o kadar ucuz değil.

Sen Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceksin. Sana bir önerim var onu sök şerefine o yakışır git onu Demirtaş'ın omuzuna takıver. O zaman biz terörle mücadele etmeyelim, evlatlarımızı şehit vermeyelim. İsteyen istediği gibi adım atsın bu ülkede. 3 tane oy alacaksın, Avrupa'ya yalakalık yapacaksın diye. Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkması için bir taraftan Temel Karamollaoğlu, bir taraftan güya milliyetçi Meral Akşener, bir taraftan Muharrem İnce hepsi beraber kampanya yürütecekler. Bu kabul edilebilir bir şey değildir, biz bunu kabul etmeyiz. Burada İçişleri Bakanı olarak da Süleyman Soylu olarak da söylüyorum görev yaptığım son günün son dakikasına kadar bilmenizi istiyorum, siyasete şiddet ve terör kim karıştırırsa kafasını ezeriz. Hiç kimse endişe etmesin."

Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlara, gül ve karanfil dağıttı. Çocuklara da oyuncak hediye eden Soylu, fotoğraf çektirdi. Bakan Soylu'ya eşi Hamdiye Soylu'da eşlik etti