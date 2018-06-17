Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birkaç güne müjdemiz olacak" diyerek önceki gün sinyalini verdiği müjdesinin ne olduğunu açıkladı. Erdoğan, Kandil'deki terör örgütü ele başlarının toplantı halinde vurulduğunu duyurdu.

Kanal 7'de yayınlanan İskele Sancak Özel programında konuşan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kendisini sürekli ekranlarda tartışmaya çağıran CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?" diye cevap verdi. İşte o açıklamalardan notlar:

- Kandil operasyonu: Kandil'in üzerinden biz ısrarla duruyoruz. İlk adım olarak 20 uçakla 10 önemli hedefi vurduk. Bunlar cephanelik filan. İstihbari çalışmalarda yeni bilgilere ulaştık. Tekrar operasyonlarımızı yaptık. Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Şimdi onların henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. Ciddi isimler var mı? Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz.

- Suruç'taki PKK saldırısı: Ben siyasi hayatımda iki defa tacize uğradım. Bir Suruç'ta, diğeri Hopa'da. Bu PKK'nın artık alışılmış yaklaşımı. Bunlar Şanlıurfa'da bizi hazmedemiyorlar. Bizim silahımız imanımızdır, fikrimizdir, düşüncemizdir. Biz, bu işi 40 yıldır böyle yaptık, böyle yapıyoruz ama siz arkadaş hâlâ bu yola gelmediniz.

- Demirtaş'a: Edirne'de cezaevinde kendine bir adaylık maskesi uydurdu. HDP kendine bunun dışında bir aday çıkaramıyor mu? Bunlar mağduriyeti oynuyorlar. Benim halkım bunu yutmaz. Seçimi atlatalım, tutukluluk hâli de adaylığa engel olacak.

- Muhalefete: Sizin terörle mücadele adına yaptığınız bir şey var mı? Yok! Hatta FETÖ'yü de bir cümleyle geçiştirmişler. Terörle mücadele eden İsmail Metin Temel Paşa'nın apoletini sökecekmiş. O apoleti sen mi taktın da sökeceksin? Senin bir defa nezaketen böyle bir şeyi söyleme hakkın yok. Bunlar darbe yapan ve idam ipini çeken askeri sever.

- OHAL meselesi: Biz iktidara geldiğimizde OHAL vardı. Ama o zaman kan gövdeyi götürüyordu. Bugün öyle bir şey yok. OHAL'in kaldırılmasını isteyerek buradan prim yapar mıyız diye düşünüyorlar?

- 'Tayyip Erdoğan beyaz Türk' diyen Muharrem İnce'ye: Türkiye'de beyaz Türklerin kimler olduğunu benim halkım çok iyi biliyor. Ben Rizeli Kaptan Ahmet Erdoğan'ın oğluyum. Her türlü mesleği yaptım. İmam hatip okulunda yatılı okudum. Hafta sonu simit sattım. Cağaloğlu'ndan kartpostal alır ve arkadaşlarıma satar para kazanırdım. İETT'de maaşla top oynadım ve bu sırada evliliğimi yaptım. 1980 darbesinde bizi İETT'den attılar. Özel sektörde iş buldum. Coşkun Sucuklarında çalışıyordum. Hakları var. Yedek subaylıktan aldığım maaşın yarısını askerlik boyunca devam ettiler. Bunlar kader planının içindeki güzellikler. Gittik geldik, bir müddet daha aynı sektörde devam ettik. Sonra özel markanın distribütörlüğünü aldık. Sonra kendi işimizi yaptık. Belediye başkanlığına kadar. İşleri kardeşim ve eniştem işi yürüttü. Biz bu ülkede yıllar yıllı inancımızdan, fikrimizden dolayı zenci Türk muamelesi gördük Bay Muharrem. Senin çocukların üniversite kapılarından çevrildi mi? Sen imam hatipte öğretmenlik yaptığını söylüyorsun. Yapsan ne yazar? Kim bilir o öğrenciler senden ne eza cefa çekti.

- Kılıçdaroğlu'dan kazandığı tazminatları ne yapacak? Mahkeme nihai karar geldikten sonra fakir fukaraya dağıtacağım.

- Bedelli askerlik gelecek mi? Burada bir birikim var, bu birikimi de biliyoruz. Bunun rakamını çok cüzi bir miktara da indirdik. Şu anda bu kapıyı açtığımız zaman buraya ciddi bir huruç harekâtı olacaktır. Aslında burayla ilgili atılacak çok farklı adımlar da var. Sürelerle ilgili bir düzenleme olabilir.