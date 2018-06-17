Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP’nin nice komplo ve kumpası ayaklarının altına aldığını yine alacağını belirten Bahçeli, milletin güvencesi olarak hala ayakta olduklarını, ayakta kalmış son kale olarak hala var olduklarını dile getirdi. Bahçeli, “Şer odaklarına hala korku salıyoruz. Sancıları budur, sıkıntıları bundandır. Varsın olsun, şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar, yüzde 5-6’ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler, bunlara aldırış etmeyiniz, bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız. MHP’nin inişi ve iflası için el ovuşturanlar, maya ve meşrebi haramla dolanlar, 24 Haziran’da ya şok olacaklar ya da yok olacaklardır” dedi. MHP’nin anketle kurulmadığını, anketle de kundaklanamayacağını kaydeden Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi, icazetle kurulmadı, ihanetle yıkılamaz. Her yerdeyiz ve her gönüldeyiz, her ömürdeyiz. 49 yıldır dildeyiz, duadayız, sarsılmaz duruştayız” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKÜN BEYAZI, ZENCİSİ OLMAZ”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi de eleştiren Bahçeli, “Türkün beyazı, zencisi olmaz, tarih boyunca da olmamıştır. Ya Türksündür ya değilsindir ya adamsındır ya da ar damarı çatlak bir bedbaht. Neyin beyazı? Neyin zencisi? Her yeriniz simsiyah olmuş farkında değilsiniz. Ne konuştuğunu bilmeyen, ağzından çıkanı kulağı duymayan İnce’nin, freni patlamış, dengesi bozulmuştur” diye konuştu. Bahçeli, terörle mücadeleden de bahsederek, “Afrin’de bayrak dikilmiştir. Allah’ın izniyle sıra Kandil’e gelmiştir. Al bayrağımız; eninde sonunda, en kısa sürede Kandil’deki hainlerin tepelerine de dikilecektir. Türkiye’yi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı. Suruç’ta AK Partililere yönelik saldırıya değinen Bahçeli, “Kanlı ve kahpe saldırı, aynı zamanda demokrasimizi, aynı zamanda Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef almıştır ancak teröristler kazdıkları kuyuya kendileri düşecek, milli birlik ve kardeşliğimizi asla yıkamayacaklardır” açıklamasında bulundu.