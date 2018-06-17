Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tokat ve Sivas mitinglerinde vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, devletle milleti buluşturduklarını, Ankara’nın kapılarını millete açtıklarını, her vatandaşı eşit gördüklerini aktardı. Alanda açılan “Apolet sökmek, traktöre binmeye benzemez.” pankartını okuyan Yıldırım, “Şehit Onbaşılar, Nene Hatunlar daha ölmedi. Bu tip, böyle atıp tutanlara bizim memlekette ne derler biliyor musunuz? Cıbılın kabadayısı derler” diye konuştu.

“SİYASETÇİ, AHLAKLI OLMALI”

Bir siyasetçinin üç değere sahip olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: “Siyasetçi, ahlaklı, bilgili cesur olmalıdır. Sizin bağrınızdan çıkan bu kadrolar, bu değerlerin sahibi olduğu için 15 yıldır yorulmadan millete hizmet ediyor. Dilini, üslubunu milletten aldığı için bu kadrolar başarılı oldu. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışan, evlere şenlik adaylar var. Onlara sorarsanız AK Parti 15 yıldır hiçbir şey yapmamış. Ne diyelim bunlara? Bunlara Tokatlıların bir lafıyla cevap verelim. Cahile laf yetmez, çalıda gül bitmez. Bunların işi bu.”

Muhalefetin yalan dolanla iş yaptığını söyleyen Yıldırım, “Tutturmuşlar ‘ekonomi kötüye gidiyor’, boşa sevinmeyin, Türkiye’nin ekonomisi sağlam da sizin akıl hocalarınız sakat. Madem durum kötü o halde 2018’in ilk 4 ayının büyümesi neden 7,4 oldu? Dünyada niye bir numara oldu? Büyümede Türkiye tekrar bir numara. Buna ne diyeceksiniz?” diye konuştu.

"DERSİM'İN HESABI VERİLMELİ"

Yıldırım akşam da İstanbul’da bir otelde Alevi kanaat önderleri ile bayramlaştı. Başbakan'a Semiha Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti. 1938 Dersim katliamına temas eden Yıldırım, "Dersim ile bu ülke yüzleşmelidir. Çok açık söylüyorum, hiçbir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok. O dönem Dersim'i yapanlar, bugün bunun bir şekilde öz eleştirisini, hesabını vermelidir" diye konuştu.

"DEVLET TAM KONTROLÜ SAĞLADI"

Başbakan Binali Yıldırım, bayramın ilk günü Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında 3 teröristi etkisiz hale getiren komandolarla bir araya geldi. Yıldırım, iki yıl önce terörle mücadelede savunma değil, taarruz esastır şeklinde bir yöntem değişikliğine gittiklerini belirterek şunları söyledi: “Şu anda dağlarda, şehirlerde terör baskısı hemen hemen sona erdi, devletin tam kontrolü sağlanmış oldu ancak işimiz bitmedi. Son terörist bu topraklardan yok oluncaya kadar bu mücadele devam edecek. Bir zamanlar köylerin yakılması, şehirlere çukurlar kazılması, isyan provalarının yapılmasından bugünlere geldik. Ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin kardeşliği için çalışmalarımız var gücüyle devam edecek.”