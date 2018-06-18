Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceliklerinin ülke menfaatleri olduğunu belirten Usta “MHP, Türkiye meseleleri karşısında hiçbir zaman siyasi çıkarla hareket etmedi. MHP ve onun lideri Devlet Bahçeli hep dimdik durdu. 15 Temmuz’da bu ülke, bu devlet, bu millet uçurumdan sürüklenmek istenirken tutup çıkartan kişi ve lider Devlet Bahçeli’dir bunu görmemiz lazım. Ülke meselelerinde Türkiye ne zaman bunalıma girse hep inisiyatif alıyoruz. Başörtüsü konusunda, 15 Temmuz’da, Yenikapı ruhunda, 16 Nisan referandumunda hep devletine ve milletine sahip çıkmıştır. Milletimizin çıkarı neyse hep onu düşündük” diye konuştu.