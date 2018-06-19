Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli NTV-Star TV ortak yayınında Nazlı Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Erdoğan'ın rakiplerine hiçbir şans tanımıyorum. İnce'nin üslubu sert ve kavgacı. Muharrem İnce Bey karşılıklı atışmalardan zevk alıyor.

15 TEMMUZ BİR MİLATTIR

Geçmişte söylediğim sözlerin arkasındayım. 15 Temmuz bir milattır, birbirimize destek vermeliyiz.

TÜRKİYE'Yİ GERİ GÖTÜRMEYE GEREK YOK

Cumhurbaşkanı birinci turda belirlenmeli. Türkiye'yi geri götürmeye gerek yok.

TABANIMIZDA HERHANGİ BİR RAHATSIZLIK YOKTUR

(Bahçeli'nin başkan yardımcılığı iddiası) Aynı noktadayım, herhangi bir beklenti ve talebim yok. Ülkücünün bir haysiyeti vardır, pazarda alınıp satılmaz.

FETÖ'DE SİYASİ AYAK TARTIŞMASI

Bunun üzerinde henüz durulmadı, durulmalı. Siyasetin FETÖ'den arındırılması lazım. Siyasette FETÖ'ye yakın isimler olması lazım. Yoksa her alanda bu kadar güçlü olamazlardı.

OHAL KALDIRILMAMALI

FETÖ ve PKK'nın kökü kazınmadan OHAL kaldırılmamalı.