Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun ve Ordu mitinglerinde vatandaşlara hitap etti. İstanbul Yenikapı'da önceki gün düzenlen mitinge değinen Erdoğan, “Kar, boran, fırtına hiç dinlemediler. 1 milyon 300 bin kişi Yenikapı'yı doldurdu. Konuşuyorlar. İnşallah sandıkları patlatmaya hazır mıyız?" diye seslendi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Senin ne işin var Edirne'de?" diye soran Erdoğan, Demirtaş'ın "Dökülün sokağa" diyerek, 53 Kürt vatandaşın ölümüne neden olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Utanmadan sıkılmadan benim için 'O artık yorgun.' diyor. Bay Muharrem, ben antrenmanlıyım, hayatımın 16 yılı futbolla geçti, 40 yıl siyasette tecrübem var. Ama sen daha başlamadan bittin. Niye? Senin yalandan başka sermayen yok ki. Gafil, biz iktidar olduk, iktidar olduğumuzda ben doğruyu konuştum, sen yalanı konuşuyorsun, olmayanı konuşuyorsun. Geldik biz bir ayda olağanüstü hali kaldırdık şimdi ise yeni dönemde terörle mücadelenin gereği olarak inşallah olağanüstü hâli süre bittiğinde kaldıracağız. Ama bu demek değil ki bundan sonra yine gelmeyebilir. Eğer teröre yönelik en ufak bir şey olursa yine getirebiliriz.



BAHTIMIZA BUNLAR ÇIKTI

Arada bir ne söylüyormuş diye (İnce'nin) konuşmalarına bakayım diyorum, onca lafı arasında bir tane doğru bulamayınca kendi adıma değil, ülkem ve milletim adına üzülüyorum. Koskoca Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına böylesine küçük bir kişiliğin çıkartılmış olması karşısında yazık demekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Biz istemez miyiz yüksek kalibreli bir adayla yarışmayı? Biz istemez miyiz karşımızda sıkleti bize uygun birisi olsun? Ama bahtımıza çıka çıka ya Kılıçdaroğlu ya Muharrem çıkıyor. Siz muhalefetin esip gürlediğine bakmayın. Onlar sadece konuşur, biz ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Çevrecilik bizim işimiz. Bu solcular çevreden anlamaz. Bunlar bol bol ağaç keserler. Hayvanları bunlar sakata çıkarır.”



OSMANLI TOKADI GELİYOR

Tüm vatandaşlara 24 Haziran'da sandığa gitme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Gün bahane bulma değil; sandığa damga vurma günüdür. Hemen her şeyin kazası olur, sandığın kazası olmaz. Bizi terör örgütleri üzerinden hizaya sokmaya çalışanlara cevap sandıkta verilecek. Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız. Sandık bu milletin vandallara, çapulculara, teröristlere karşı en etkili silahıdır. Oy bu milletin darbesavarıdır. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy darbe ve kriz üreticisine, eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır."

Menbiç’i Diplomasiyle çözdük

Erdoğan, Menbiç’teki gelişmelere de değindi: Terör örgütünün Menbiç sınırımızdaki unsurları, bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Menbiç’in etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyor ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık. CHP'ye, Saadet'e, İYİ Parti'ye ve diğerlerine gönül verenlere sesleniyorum, biz 15-16 yılda diplomasinin en ileri noktada olanını yaptık. İşte şimdi de bak, Menbiç'ten çıkıyorlar. Ama Bay Kemal bundan anlamaz. Bay Muharrem hiç anlamaz.

Gençlere teknolojik atılımları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ) düzenlenen programda, gençlerin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki sorularını cevapladı. Gençlere ATAK helikopterinin üretim bantlarını da gezdiren Erdoğan özetle şunları söyledi:

∂ 2020 ve 2021'de Türksat 5A ve 5B'yi ABD’li girişimci Elon Musk'ın Falcon roketleriyle fırlatacağız. Bunu kafaya koyduk ve görüştük. O da olumlu baktı. Zaten ziyaretinin bir sebebi de o idi. Onlar da tabii kimi ziyaret edeceklerini biliyor.

∂ 2003'e kadar Türkiye'de ait sadece iki uydu fırlatıldı. Biz 16 yılda uzaya 10 uydu fırlattık. 2039'a kadar 11 uyduyu daha uzaya fırlatacağız.

∂ Türkiye kendi nükleer enerji santrallerini yapacak. Birilerinin oyununa gelmek istemiyoruz. Üçüncü bir nükleer enerji santralini de kuracağız. Zira şu andaki Akkuyu bizim enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak. Bir yüzde 10'u belki daha fazlasını da Sinop'la karşılayabiliriz.

∂ Yerli otomobilde hedefimiz 2022. Araçlarımızı yollarımızda göreceğiz, dünya piyasalarına da ihraç edeceğiz.