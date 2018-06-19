Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti yapım ekibidir. Bir de yıkım ekibi var unutmayın" dedi. İstanbul Bağcılar ve İzmir Bayraklı’da halka hitap eden Yıldırım, seçime az bir süre kaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Seçim üzeri adaylar çıktı meydana. Aman ya Rabbim, ne vaatler, ne vaatler. Öyle vaatler veriyorlar ki şaşıyoruz. Taş üstüne taş koymuş değiller. Ancak bunlar AK Parti'nin yaptığı işlere taş koymuşlardır. Onlara rağmen AK Parti bu işleri yaptı, bu başarıları kazandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul-Ankara hızlı treni, dünyanın en büyük havalimanı, Marmaray, Avrasya geçidi, Kanal İstanbul, Çanakkale 1915 Köprüsü... Bu projeleri yapan AK Parti ekibi. AK Parti yapım ekibidir. Bir de yıkım ekibi var unutmayın. Bu seçim, yapım ekibiyle yıkım ekibi arasında geçecek."



UYANIK OLACAĞIZ

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin üzerinde bir plan olduğunu belirterek, "Plan çok açık; Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulmak isteniyor. Böylelikle Türkiye'yi terbiye edeceklerini zannediyorlar. Bu planın önündeki en büyük engeli de Recep Tayyip Erdoğan olarak görüyorlar. Onun için uyanık olacağız, düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Terörle ve FETÖ'yle mücadele konusunda Millet İttifakı'nın bir söylemi olmadığını belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların hiç terörle mücadele, FETÖ ile mücadele gibi bir şey ağızlarından çıktı mı? Çıkmaz. Çünkü aday olur olmaz Edirne'ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK'nın sözcüsü durumundaki hapishanedeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'den bu ülkede terörle mücadele gibi bir şey duyamazsınız. Terörle mücadele bayrakla, devletle, vatanla, milletle yapılır.

Cumhur İttifakı 15 Temmuz ruhunu, Yenikapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin beka meselesidir. Cumhur İttifakı demek terörü yurt içinde, Kandil'de, Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, Menbiç'te yerle bir etmek, kökünü kazımak demektir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin beka meseledir.”



BELEDİYE ENGELLİYOR

Başbakan Yıldırım, futbolseverlere de şu mesajı verdi: Göztepe Stadyumu, Alsancak Stadı yapılıyor. Karşıyaka, stadınızı belediye engelliyor haberiniz olsun. İhalesini çoktan yaptık ancak bir türlü yapamıyoruz. Onun için 24 Haziran'da siz gereğini yaparsanız Karşıyaka'nın stadını da yapmış olacağız.