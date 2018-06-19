Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayhan Bilgen, "Bizim derdimiz Erdoğan değil, parti devletinin karşısında kim kalırsa ikinci turda ona oy veririz. İnce kalırsa İnce'ye, Akşener kalırsa Akşener'e oy vereceğiz" dedi. Ayhan Bilgen "Bizim yarışımız iktidarla. Biz şu espriyi yapıyoruz sokakta da; bu seçimde 1 milyon oy verin eğer muhalefetin başka bir adayı 2.tura kalırsa 6 milyon oy alın" şeklinde konuştu.

HDP'nin İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması hâlinde HDP seçmeninin destek vereceğini söylemişti.