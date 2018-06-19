Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli’nin açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

∂ Menbiç operasyonu: Son yıllarda özellikle bölücü terörle, FÖTE ile mücadelede ve Türkiye’yi yakından tehdit eden komşu ülkelerdeki gelişmeler karşısında bugünkü siyasi iktidar TSK ile birlikte çok azimli ve kararlı bir tavır içine girmişlerdir ve bazı tehditleri ortadan kaldırmışlardır. Bunlardan birisi Afrin’dir. En son Menbiç bir çıban başı olarak durmaktaydı. Bugüne kadar aykırı bir politika takip eden ABD’yi ikna etmek suretiyle YPG’yi oradan uzaklaştırmışlardır. Bunlar önümüzdeki günlerde dış politikanın gelişimi sürecinde temel taşlar olarak tarihe kayıt düşecektir. O bakımdan ben tebrik ediyorum. Çok hayırlı bir teşebbüstür.

∂ Kandil operasyonu: Bunları 4 günlük seçimle ilişkilendirerek Türkiye’nin mücadelesinin önünü kesmeye kalkmak, dış güçlere hoş görünmek, PKK’ya taviz vermek çok yanlış bir hareketttir. Seçim olsa da olmasa da Kandil’e Türk bayrağı dikilmelidir. Bundan niye rahatsız oluyorlar. Milletimiz bunları affetmeyecektir.

∂ Neden erken seçim: Erken seçim ihtiyacın ötesinde zaruri hale gelmişti. Terörle mücadele, FETÖ ve kalıntılarıyla sürdürülen mücadele ve çevremizdeki ateş çemberi dikkate alındığı vakit seçimin erkene alınması ve güçlü bir iktidarın ve güçlü bir meclisin oluşması ve bazı kararların daha etkin ve verimli şekilde alınmasının yolunun açılması gerekiyordu. Benim açıklama yaptığım sırada Sayın Cumhurbaşkanı’nın konudan haberi yoktu.

∂ Ortak miting: Birlikte miting yapmak tartışmalara yol açabilirdi. Fitne çıkaran bir zümre var, onlara engel olmak istedik.

∂ Yeni sistem: Yeni sistemle Cumhuriyet'in 3.evresine geçiyoruz. Erdoğan'ın rakiplerine hiçbir şans tanımıyorum. Cumhurbaşkanı birinci turda belirlenmeli. Türkiye'yi geri götürmeye gerek yok.