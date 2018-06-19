Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Van bizim. Burada teröristleri haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van belediyesinin size doğru dürüst bir hizmeti oldu mu? Van depremi olduğunda buradaydık. Tüm kurumlarımızı seferber ederek adeta Van'ı yeniden ayağa kaldırdık. Sadece depreme 16 katrilyon harcadık.

Terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Size hizmet etmek için kullanmaları gereken imkanları, paraları ne yaptı? Kandil'e gönderdi. Örgüte teslim etti. Van'da valimiz belediye başkanlığı görevini yürütüyor, hizmetlerden memnun musunuz? Yollar pırıl pırıl daha da iyi olacak.

İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı ne ise Van'da da öyle olacak. Bi hizmet siyaseti yapıyoruz, onlar kan, kin siyaseti yaptılar. TOKİ konutlarını kira fiyatından düşük bdelle sizlere verdik. PKK ne yapıyor, yakıyor yıkıyor. Onlar yıkım biz yapım ekibiyiz.

Van'a turizmde yatırımcı çekeceğiz. Van İran'dan gelen turistlere cevap veremiyor. Burada yapılacak otellerle İranlı turistlere ciddi bir ev sahipliği yapacağız. İranlı turistler Van'a hareketlilik getiriyor. Biz teşvik, destek ve hibelerle üzerimize düşeni yapacağız. Girişimcilerin buraya gelmesi için bir şarta ihtiyaç var; huzur. Terörden ve teröristten korkmayacağız.

Teröristlere 24 Haziran'da sandıkta demokrasi ile ders vermeye hazır mıyız? Huzurun olmadığı yere kimse yatırım yapmıyor. Türkiye terör örgütleri kullanılarak istikrarsızlaştırılmaya çalışıldı. CHP'nin ağzından terörle mücadele duydunuz mu? Van 24 Haziran'da küllerinden doğacak ve yeniden destan yazacak.

Gençler annelerinize babanıza sorun, 10-15 yıl önce bu Van nasıldı diye? Peki bunları hangi iktidar yaptı? Ret ve inkar politikalarını, asimilasyonu biz kaldırdık. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asla

Asimilasyonu biz kaldırdık. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor, o benim kardeşim. Böyle bir baskıyı kabul etmemiz mümkün değil. Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan karşısında önce beni bulur. Sonra kolluk güçleriyle devletimizi bulur.

PKK'nın desteklediği parti benim o Kürt annelerimi Diyarbakır Belediyesi'nin önünde hüngür hüngür ağlatan değil miydi? Bunlar Kandil'e götürürler. Biz ise annelerine babalarına teslim ederiz. Bu ülkede 81 milyon vatandaşımın tamamı birinci sınıftır, aynı haklara, aynı özgürlüklere sahiptir, aynı temel hizmetlerden faydalanmaktadır. Biz, Türkiye'de devlet zulmünü ortadan kaldırdık.

Her fırsatta Kürtlerin hakları diyerek sizleri istismar edenlerin arkada yemedikleri halt kalmadı. Özgürlüklerden taviz yok, geriye dönüş asla söz konusu değil. Dilinizi her yerde kullanabiliyorsunuz değil mi? Dininizin inançlarını serbestçe yerine getirebiliyorsunuz değil mi?

Suriye'de yaşananlar ortada. Suriye'de emperyal amaçları olan ülkelerin eteğinin altına girip kantonculuk oynayanlar, derslerini birer birer alıyor. Suriye halkına zulmederek kendilerine bir terör koridoru kurmaya kalkanlara dün Fırat Kalkanı'nda, bu yılın başında Afrin'de derslerini vermiştik. Şimdi de Münbiç'te veriyoruz.