Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına" temalı Samsun mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Cumhur İttifakı Millet Aklı Türkiye'nin Samsun'un teminatı. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize milletimize devletimize partimize ve demokrasi hayatımıza yeni güzellikler yepyeni bir ruh getirmesini temenni ediyorum.

Bağımsızlık bir milletin namusudur bayrak ise bir milletin bağımsızlık sembolüdür. Dünden bugüne zaman oldu aç kaldık bazen açıkça gezdik ancak asla muhannete muhtaç olmadık. 3 kuruşluk menfaatlere tarihi haklarımızı değişmedik. Bu topraklarda tutunmanın bir bedeli vardı bunu kanımızla ödedik.

''ÇATILARI ZİLLET OLANLAR HAYAL ALEMİNDE YAŞIYORLAR''

Çatıları zillet olanlar hayal aleminde yaşıyorlar. Fikri ve zikri karışık olanlar davetsiz gelenin döşeksiz oturacağını bilmiyorlar. Cumhurbaşkanı seçimi eğer ikinci tura kalırsa PKK kimi destekleyeceğini açıkladı. İçimizden devşirilmiş bazı isimler PKK'nın dümenine nasıl tutunduklarını gösterdi.

''BUNLARDAN ASLA ADAM OLMAZ''

Çam ağacından ağıl, el çocuğundan oğul bunlardan da asla adam olmaz. Zillet ittifakından Türkiye Cumhurbaşkanı çıkmaz. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. TBMM'de MHP güçlü bir şekilde yerini alacaktır. Cumhur İttifakı Türk milletinin özlemlerinden doğdu.

''ZALİMLERE KARŞI BİR MİYİZ?''

Zalimlere karşı bir miyiz? Hainlere karşı beraber miyiz? FETÖ'ye PKK'ya bunların siyasetteki taşeronlarına karşı aynı safta mıyız?

''EDERİ 1 DOLAR HAİNLER TBMM'Yİ BOMBALADILAR''

Ederi 1 dolar hainler TBMM'yi bombaladılar. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine MİT ve Emniyet binalarına kurşun yağdırdılar. TSK'ya sızan küçük ve dar kadrolu ihanet çetesi acımasızca Türkiye'ye saldırdı. Türk milleti tepkisiz kalamazdı. İşgal teşebbüsüne karşı en sert duruşu gösterdik. Darbeci teröristlerin önünün kestik. Aziz milletimiz bir kez daha ya istiklal ya ölüm dedi FETÖ'cüleri doğduklarına pişman etti. Samsun al bayrağını indirtmedi. Türkiye'ye kefen biçen şerefsizler vazgeçmeyecekti.

''YENİ SİSTEME KARŞI ÇIKANLAR ZEYTİN DALI HAREKATI'NI ÇEKEMEYENLERDİR''

Yeni sistem kutlu bir diriliş sağlam bir duruş devamlı bir yükseliştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye Cumhuriyet hem güçlenmiş hem de taçlanmıştır. Yeni sisteme karşı çıkanlar Zeytin Dalı Harekatı'nı çekemeyenlerdir.

''TÜRKİYE YOL KAZASINA UĞRAMAMALI''

Menbiç'teki duruşumuz, Afrin'deki cesaretimiz, El-Bab'taki tavrımız, Kandil'deki azametimiz için Türkiye yol kazasına uğramamalı, 24 Haziran'dan sonra daha güçlü şekilde yoluna devam etmelidir."