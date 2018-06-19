Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sizlere Yenikapı'dan 1 milyon 300 bin selam getirdim. Yarın Mardin ve Şanlıurfa'da olacağız.

Bu seçime MHP ile ittifak içinde giriyoruz. Yanımızda Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler de var. 780 bin kilometrekarenin her karışını dolaşıyoruz. Gidilmedik yer bırakmayacağız. Seçim dönemlerinde değil 365 gün milletimizle dertleşiyoruz, bağrımıza basıyoruz. Son 4 senede Adana'ya 6 kez geldim. Bay Muharrem, Bay Kemal kaç kere gelmiş?

'HİÇ BİR PROJE YARIM KALMAYACAK DEMİŞTİM'

Bizde dert var, aşk var. Biz size sevdalıyız. Bize zaman zaman ''yorulmuyor musun?'' diye soruyorlar. Aşk ile çalışan yorulmaz. Milletine sevdalı olan, ülkesini gerçekten seven yorulmaz. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce burada size bir söz vermiştim. Seçilirsem buradaki tüm yatırımların takipçisi olacağım demiştim. Hiçbir hizmet, proje yarım kalmayacak demiştim.

Sizlere verdiğimiz sözleri hayata geçirdik. 16 yılda Adana'ya 41 katrilyon yatırım yaptık. Laf değil laf. Bay Muharrem ne diyecek, Bay Kemal ne diyecek; ne yaptın diyecek. Bu iş ustalık ister, dert ister. Ah CHP'ye gönül veren kardeşlerim marifet iltifata tabidir. Bol bol yalan konuşanlarla mı bu ülkede mesafe alacağız?

'GÖRENLER HAYRAN KALACAK'

Adana'ya görenlerin hayran kalacağı bir millet bahçesini kazandırmış olacağız. Biz buyuz. Öyle laf ola beri gele yok. Şu güzelliğe bak. Adana bizi devamlı anacak. Biz de görevimizi yapıyoruz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize, yaşlılarımıza 4.5 katrilyon destek verdik.

15 yılda 17 bin 94 konut projesini hayata geçirdik. 21'i hastane olmak üzere 52 sağlık tesisi yaptık. Bay Kemal ne yaptı?

'SEN NE İÇİN ÇIKTIN YOLA?'

Bir koğuşta 6 kişi, 8 kişi yatıyordu. Tuvalete girilmez. Sağlam girsen hasta çıkarsın öyle bir durum vardı. Adana'daki bizim şehit hastanesine bakın birde. Depreme dayanıklı. Adana dünya ile yarışıyor. Bay Muharrem, Bay Kemal sıkıntın olursa buraya. Nereden nereye? Ne rezillikler yaşadık. Şehir hastanemizle tavan yaptık. Çıkmış birisi diyor ki nasıl işleteceksiniz? Önce bu bayana sormak lazım sen ne için çıktın bu yola?

Bizim ulaştığımız yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Bu millete can feda. Bunlara 5 tane koyun ver kaybeder gelirler. 11 adet sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Muhalefet seçim meydanlarında buraları kapatmak bahsediyor. Ne gerek var? diyor. 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmetini çok görüyorlar. Tetikçilik yaptırdıkları medya organlarıyla karalamaya çalışıyorlar. 24 Haziran'da bunlara bir Osmanlı tokadı vurmaya var mısınız?

'BUNLAR HALA KAĞNI DÖNEMİNDE KALMIŞLAR'

Adana Mersin demiryolunu hızlı tren standartına getiriyoruz. Adaylar ne gerek var diyor. Yüksek hızlı tren gelirse göçü hızlandırırmış. Bu ne akıldır? Sen öyle yatırımlar yapacaksın ki bırak göçü Sivaslı kardeşim modern dünyanın hizmetlerinden faydalansın. Bunlar hala kağnı döneminde kalmışlar, modern bir dünya yok.

'HIZLI TREN PROJEMİZİ 2 YILA TAMAMLIYORUZ'

Biz bu dönemi değiştiriyoruz. Hat kapasitesi artırılarak yüklerin Mersin limanına aktarılması sağlanacak. Taşımacılık daha hızlı getirilecek. Bunlara sorarsan Çukurova'ya havalimanı gerekmez. Siz yıkım ekibisiniz. Biz yapım ekibi. Fark bu. Biz yapıyoruz onlar yıkacak. Pazar günü sandıklarda patlıyormuyuz? Hızlı tren projemizi 2 yıla kadar tamamlıyoruz.

Maaliyeti 1,2 katrilyon olan Çukurova havalimanının inşaatı devam ediyor, yakında bitiriyoruz. Adana'da kalkındırmayı hızlandırmak için yeni barajlar inşa edeceğiz. Aladağ-Kasımlı barajının inşaatı sürüyor. Çukurova dünyanın sayılı tarım alanlarından biri. Son 16 yılda projelerle 800 bin dekar araziyi sulamaya açtık.

'MUHALEFETİN HER SEÇİM ÖNCESİ BİR OYUNU VAR'

633 binini daha açacağız. Çiftçilere 3,5 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Çiftçi ağlıyor diyor. Çukurova'yı sit alanı olarak koruma altına aldık. Sadece tarımsal üretim yapılacak. Megasanayi bölgeleri kuruyoruz 5 bölgede. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak sanayi ve teknolojide Türkiye'ye sınıf atlatacağız. Bunlardan birini de bu bölgede açacağız. Adana enerji merkezine dönüşecek.

Muhalefetin her seçim öncesinde yaptığı bir oyunu var, çamura yatıyorlar. Hile, hurda, oylar çalınacak diyorlar. Partimize gönül vermiş vatandaşlarımı tahkir ediyorlar. Şimdi de aynı senaryoyu oynuyorlar. Bizim Yenikapı mitingine laf ediyorlar. 1 milyon 300 bin kardeşimize montaj diyorlar. Hasta yatağından tekerlekli sandalyesiyle gelenlere hakaretler yağdırıyorlar. Bu milletin karakterini öğrenemediler.

Kendilerine çeki düzen vermek yerine bu millete makarnacı kömürcü diyerek aşağıladılar. Muhalefet milletimizin izzetini anlayamadı. 12 kez bizimle yarıştılar, hayallere kapıldılar. Yenildiler. Her defasında kaybettiler ama tanıyamadılar. Onca hezimete rağmen hatalarından ders çıkarmadılar. Sen 1. olamazsan Bay Muharrem ne yapacaksın? Gidecek misin? Bay Kemal bunu bildiği için aday olmadı, seni başından defetti.

'KÜRDE KÜRDÜ ÖLDÜRTTÜLER'

CHP'nin terörle ilgili bir ifadesini duydunuz mu? Biz terörle mücadeleyi veriyoruz. Bay Muharrem adaylığı açıklandı Edirne'deki terör örgütünün desteklediği adayı ziyaret etti. Teröristlerle el ele olan, onlarla yürüyenleri demokratik olarak 24 Haziran'da sandığa gömmeye varmıyız? Adam tutuklu. Bu adam 53 tane Kürt kardeşimi 7 Haziran'da bunlar öldürdüler. Sokağa döktüler kardeşlerimizi. Kürde Kürdü öldürttüler. Bir tane adam yok mu başka aday olacak? Aday fakiri mi bunlar?

Türkiye'ye kin, nefret, terör bunu salanlarla bu ülkeye fayda olur mu? Korku siyasetiyle, tehdit, şantaj ile bu milletin iradesini teslim alacaklarını sandılar. Bugünde milletten icazet almak yerine Pensilvanya'ya göz kırpıyorlar, bölücü örgütün uzantılarına bakıyorlar. ABD'den gelen telefonlarla FETÖ davalarını sulandırmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz şehitlerine sahip çıkmak yerine eli kanlı katillere özgürlük vaadediyorlar.

'OPERASYONU DURDURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Edirne'deki provakatörün gönlünü hoş etmek için mahkemeden kaçırma sözü veriyor. Afrin'i terörden temizleyen kahramanlara edepsizce laf ediyor. Afrin'de Cerablus'ta Kandil'de ne işiniz var diyorlar. Biz Afrin'e de Kandil'e de gireriz. Biz Kandil'i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz, yıkmaya devam edeceğiz. Uçaklarımızla onları bombaladık.

Kendi paşa keyfi için Mehmetçilerimizin morali bozuyor. Kandil'e operasyonu durdurmaya çalışıyorlar. Biz terör bataklıklarını kuruttukça bunları telefonun diğer ucundaki efendileriyle beraber bir kaygı sarıyor. Bay Muharrem dershane çalıştırmış. Öğretmenlerin sigortalarını ödememiş. Başörtüsünün yasaklanması için AYM'ye imza verenlerden bunlar. Yıkmaktan başka hiçbir vizyonu olmayan yıkım ekibinden hiçbir şey olmaz. Bir dershaneyi yönetemeyen bu ülkeyi yönetebilir mi?