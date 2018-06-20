Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mitinglerini hızlandıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Erdemli’de Cumhuriyet Meydanı’nda konuştu. Bazı muhalefet partilerinin HDP’ye yönelik tutumları sebebiyle eleştiren Soylu, şöyle konuştu: Bu PKK’nın bir partisi var, HDP. Gerçi şimdi onun çok sahibi çıktı. Muharrem İnce sahibi. O bir yaşlı adam vardı, cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu sahibi. Bir de güya sözde milliyetçilik yapan... Allah Devlet Bahçeli’den razı olsun, onun ne olduğunu anladı ve partisinden uzaklaştırdı; Meral Akşener... Aynı sazı çalıyorlar. Demirtaş sazı bıraktı, bunlar aldı. ‘Demirtaş hapisten çıksın’ diyorlar. Yazıklar olsun. Üç tane oy alacaksınız diye Avrupa’ya yalakalık yapıp, birilerine şirin gözükeceksiniz diye hepiniz bahar kelebekleri oldunuz. Askerimize, polisimize, jandarmamıza kurşun atan PKK’nın şubesi hâline gelen, 13-14 yaşındaki çocukları dağa taşıyan, o iğrenç, ahlaksız adamların hizmetine sunan Demirtaş’ın partisi değil miydi? Şimdi hepsi hapisten çıksın diyor.



TEZGÂHI GÖRÜN

Muharrem Efendi ‘Ben Tayyip Erdoğan’ın yemeğine katıldı diye o komutanın apoletlerini sökeceğim’ diyor. O komutan kim? Bir taraftan Demirtaş’a özgürlük verecekler, öteki taraftan da PKK’yı silen kahraman komutanın apoletlerini sökecekler öyle mi? Tezgâhı görün. Orada bitmiyor. Şimdi diyor ki ‘Kandil’e de bu arada gitmenin gereği yok. Nereden çıktı bu Kandil meselesi?’ Çünkü birileri onların kulaklarına kar suyu kaçırmışlar; ‘Türkiye karar verdi, Kandil’e girecek. Siz buna itiraz edin’. Muharrem Efendi, sen buna da itiraz etsen, Amerika da itiraz etse, Selahattin Demirtaş’ı çıkarmak için gayret de göstersen biz o Kandil’e Türk bayrağını dikiyoruz, dikeceğiz hiç merak etme.