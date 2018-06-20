Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin “Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk’ün Bayrağına” temalı Samsun mitinginde vatandaşlara hitap etti. Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin teminatı olduğunu belirten Bahçeli “Bağımsızlık bir milletin namusudur bayrak ise bir milletin bağımsızlık sembolüdür. Dünden bugüne zaman oldu aç kaldık bazen açıkça gezdik ancak asla muhannete muhtaç olmadık. Üç kuruşluk menfaatlere tarihî haklarımızı değişmedik. Bu topraklarda tutunmanın bir bedeli vardı bunu kanımızla ödedik” dedi.

CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ’nün hep aynı kirli söylemi tekrarladığını belirten MHP lideri Bahçeli “Bunların birbirinden farkı yoktur. Bunlarda hayır yoktur, gelecek yoktur, asla umut yoktur. Biz Cumhur İttifakı diyoruz, yıkım koalisyonu cumhuriyetin altını dinamitlemekle uğraşıyor” diye konuştu.

Devlet Bahçeli, çatıları zillet olanların hayal aleminde yaşadığın kaydederek şöyle devam etti:

“Çam ağacından ağıl, el çocuğundan oğul bunlardan da asla adam olmaz. Zillet ittifakından Türkiye Cumhurbaşkanı çıkmaz. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. TBMM’de MHP güçlü bir şekilde yerini alacaktır.”



ZİLLET İTTİFAKI ÖNE ÇIKARSA…

Mitinge katılanlara “Zalimlere karşı bir miyiz? Hainlere karşı beraber miyiz? FETÖ’ye PKK’ya bunların siyasetteki taşeronlarına karşı aynı safta mıyız?” diye soran MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ederi 1 dolar hainler TBMM’yi bombaladılar. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine MİT ve Emniyet binalarına kurşun yağdırdılar. TSK’ya sızan küçük ve dar kadrolu ihanet çetesi acımasızca Türkiye’ye saldırdı. Türk milleti tepkisiz kalamazdı. İşgal teşebbüsüne karşı en sert duruşu gösterdik. Darbeci teröristlerin önünün kestik. Aziz milletimiz bir kere daha ya istiklal ya ölüm dedi FETÖ’cüleri doğduklarına pişman etti. Yeni bir hükûmet sistemi tecelli etti. Yeni sistem kutlu bir diriliş sağlam bir duruş devamlı bir yükseliştir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile birlikte Türkiye Cumhuriyet hem güçlenmiş hem de taçlanmıştır. Yeni sisteme karşı çıkanlar bit pazarında bezirganlık yapanlardır. Zeytin Dalı Harekatı’nı çekemeyenlerdir. CHP’ye kulak verilirse hep aynı yalan dolan masal. CHP hep kriz ve kaosa oynuyor. FETÖ’ye bir kere olsun terör örgütü diyebildiler mi? 15 Temmuz’u bir defa da olsa hain bir darbe kalkışması olarak ilan edebildiler mi? Bunlara kulak versek 15 Temmuz senaryo, düzmece ve planlıdır. Menbiç’teki duruşumuz, Afrin’deki cesaretimiz, El-Bab’taki tavrımız, Kandil’deki azametimiz için Türkiye yol kazasına uğramamalı, 24 Haziran’dan sonra daha güçlü şekilde yoluna devam etmelidir. 24 Haziran’da zillet ittifakı öne çıkar ikinci tura kalırsa FETÖ’nün 15 Temmuz’da yarım bırakmak zorunda kaldığı işgal girişimi yeniden zemin bulacaktır. Mesele aç kaldım tok uyudum meselesi değildir, mesele Türkiye’dir.”