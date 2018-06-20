Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Özhaseki, seçimlere 4 gün kaldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Eskilerin güzel bir sözü var derler ki, ‘tarlada izi olanın harmanda yüzü olur’. Bizim tarlada izimiz var ve bu millete anlatacağımız çok şey var. Ama karşımızdaki grup algılar, yalanlar üzerinden devam ediyor. Onların mumu da Pazar günü akşam 5’ten itibaren sönmeye başlar. Önce ‘çatı aday bulalım’ diye ortaya çıktılar. Düşman kardeşler buluştu. ‘Birbirine benzemezler grubu’, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından dolayı bir araya geldi. Allah bu ülkeyi, böyle bir iktidardan, beladan korusun. O partiler kendi içinde bile birliği sağlayamamış. Dışardaki 4 benzemez, 5 benzemezle nasıl sağlayacaklar.



İNCE ARTİSTLİK PEŞİNDE

Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığı öncesi ve sonrası var. Öncesinde başörtü düşmanlığı var. TRT’deki bir memur için yazı yazıp da soruşturma isteyen biri değil mi? Sonra Meclis’teki başörtüsü sorunu çözüldüğünde, Anayasa Mahkemesi’ne koşan kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’ydi. Şimdi nasıl oldu, birden hidayete mi erdiler? Adaylıktan sonra bir anda fikirleri değişti. Bunlar seçmene artistlikten ibaret. CHP tarafında seçim başarısız olursa, kazanlar kaynamaya başlayacak. Muharrem İnce, isyan bayrağını çekecek. CHP’de bir iç savaş süreci başlayacak