Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Adana İstasyon Meydanı’nda düzenlediği “Büyük Çukurova Mitingi”nde yaptığı konuşmada, tarih boyunca esareti kabul etmediklerini ve millete yakışan neyse onu yaptıklarını kaydetti.

Bahçeli özetle şunları söyledi: “Gurur, inanç ve iddiayla söylemek isterim ki, 24 Haziran Türk milletinin yeniden doğuş ve dirilişinin miladıdır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı seçilecek ve yürütmenin başı olacaktır. 24 Haziran’da MHP muhteşem bir neticeyle TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edilme hakkına kavuşacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması için plan ve propaganda yapıyorlar. Kafaları almıyor, zekâları çalışmıyor, milleti anlamıyorlar. Birinci turda ümitleri olmayanların, ikinci tur söylemleri çaresizliklerinin en bariz ispatıdır.

Bu defaki seçimler başkadır. Bu seferki seçimler ya geleceğin sis perdesini aralayacak, ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır. Türkiye’nin geleceğini karartmak için plan yapanlara aşılmaz engel imanla yoğurduğunuz tertemiz yüreklerinizdir. Varlığımıza, bölünmez bütünlüğümüze pusu kuranlara vereceğiniz en güzel cevap 24 Haziran günü sandıkta yapacağınız altın vuruştur. Türkiye’nin ihtiyaçlarına duyarsız kalamayız. Görev ve sorumluluktan kaçamayız. ‘Bana ne, aman sen de, azıcık aşım kaygısız başım’ diyemeyiz. Kulaklarımızı kapatamayız, bencil davranamayız, egolarımıza yenilemeyiz. Çünkü biz muzaffer Türk tarihinin mirasçılarıyız.

Görüyor ve şahit oluyoruz ki ne kadar Türkiye karşıtı varsa karşımızda toplanmış durumda. Ne kadar kumpasçı, komplocu, yıkım senaristi, dağılma figüranı, hıyanet taşeronu varsa faaliyet halinde. Alayı birden ülkemize parmak sallıyor, Türkiye’yi ele geçirmeye gayret ediyor. 15 Temmuz gecesi, hepsinin dersini verdiniz, topunu birden silindir gibi ezip geçtiniz. Türk milletinden intikam almaya kalkışanları doğduğuna pişman ettiniz. İşgalcilere, 1 dolarlık hainlere Türk’ün en ağır şamarını indirdiniz. Kahramanlık nedir, millet duruş nasıl olur, beşeriyete, tüm dünyaya şanla, şerefle ilan ettiniz. Geleceğimizi kundaklamak isteyenler iftiralara sarılmışlardır, güçlü Türkiye arzumuzu kıskananlar zilletin safında toplanmışlardır.

Bunları FETÖ, PKK kuyruğuna takan, birbiriyle kucaklaşmalarını sağlayan asıl sebep nedir? Türkiye’nin mahvına hizmet edenlerin bu denli sıkı fıkı olmaları tesadüfi değildir. Bunların ikinci tur rüyaları hüsranla sonuçlanacak, 24 Haziran akşamı tepe taklak olacaklardır. 24 Haziran’da zillet dağılacak, illet sönecektir. 24 Haziran’da küresel saldırı ve tahakküme cevap verilecektir. 24 Haziran’da kiralık ve proje terör örgütlerine millî irade hadlerini bildirecektir. Türk ve Türkiye düşmanları sandığa gömülecektir.”

ZALİMLERLE HESAPLAŞMAK İÇİN ERDOĞAN

Devlet Bahçeli, Adana mitinginde neden Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olarak göreve devam etmesi gerektiğini şu sözlerle özetledi:

“Bugün Türkiye Afrin’dedir, Menbiç’tedir, Allah’ın izniyle Kandil’e hançer gibi saplanacaktır. Bu maksatla 24 Haziran’dan sonra terörizmin kökünü kazımak, zalimlerle hesaplaşmak için TBMM’de MHP, yürütmenin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır.

Şimdi sizlere soruyorum; güçlü bir Türkiye ve millî beka için 24 Haziran’da mührü MHP’ye basacak mısınız? 24 Haziran’da Cumhur İttifakının adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapacak mısınız? 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne sahip çıkacak mısınız?”

Vadandaşlar Bahçeli’nin bu sözlerine hep bir ağızdan “evet” diyerek destek verdi.