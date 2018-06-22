Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Son 10 günde, vatandaşın, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik desteğinde büyük artışı gördüklerini belirten Bakan Gül, "CHP, HDP, Saadet Parti ve diğer partililerin tabanlarından da hem Cumhurbaşkanlığı’ndan hem de milletvekili seçiminden oy alacağımıza inanıyorum" dedi. Gül, parlamenter sisteme dönüş vaadinde bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ne söylediğinin farkında olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Parlamenter sisteme İnce, oturup da ‘döneceğim’ deyince dönemiyor. Teknik olarak ancak Anayasa değişikliğiyle mümkündür. Bu sistemden geri dönüş yok. OHAL zaman içinde özellikle hem FETÖ hem PKK hem de DAEŞ’le etkin mücadelede demokrasinin korunması için alınan tedbirdi. Bu konu, hiçbir zaman terörle mücadelede zafiyet oluşturmayacak tüm tedbirleri alarak bu konunun tekrar masaya yatırılacağı seçim sonrası yapılacak ilk işlerden birisidir. Artık OHAL’e son verilecektir. Kürt kardeşlerimize en fazla destek AK Parti dönemlerinde verildi. Bu seçimde Kürt kardeşlerimiz HDP’ye destek vermeyecek. Seçim ikinci tura kalmayacak. Çünkü Cumhurbaşkanımız çok büyük destekle seçilecek."

Adalet Bakanı Gül, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz’ün Almanya’dan iadesine yönelik yeni bir adım daha atıldığını açıkladı. Gül, “Biz bu konuda müracaatlarımızı ve temaslarımızı yaptık. Almanya’dan olumlu bir netice bekliyoruz. Olumsuz bir dönüş olmadı. Bu konuyla ilgili de kendi prosedürlerini başlattıklarını biliyoruz” dedi.