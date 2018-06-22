Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş ve Gaziantep’te halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil harekâtını ‘seçim yatırımı’ olarak gören Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye cevap verdi. İnce’nin hakaret, bühtan ve yalan dışında sözleri ile FETÖ ve PKK’ya yönelik açıklaması bulunmadığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

Bize ne diyor, ‘Afrin’e girmeyin, Cerablus’a girmeyin, şuraya girmeyin, buraya girmeyin.’ Hatta daha ileri gitti bu Bay Muharrem, ‘Kandil’e bunlar gidemez, şuraya gidemez, buraya gidemez.’ Biz, Kandil’i vurduk. 20 uçakla 10 tane önemli noktasını vurduk. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık ve o liderler toplantısında da 35 önemli ismi orada bitirdik. Sen ne diyorsun, biz sizin gibi Amerika’dan gelecek telefonları beklemiyoruz, kararımızı verdiğimiz zaman adımı atarız.

Biz buyuz ya bay Kemal, bay Muharrem. Siz bu işlerden anlamazsınız. Bu iş sizin işiniz değil. Bunlar yıkım ekibi, bunların Türkiye’yi kalkındırmak gibi derdi yok. Bunlar günü kurtarmanın, birilerine şirin gözükmenin derdindeler. Bay Muharrem, bugüne kadar bölücü terör örgütüne dair çıkıp, doğru düzgün bir laf etmedin. Konu terör olunca ya topu taca attın, ya da örgütün diliyle konuştun. Senin ‘Yok’ dediğin teröristleri geçen hafta toplantı hâlinde yakaladık, bulduk. Çoğu üst düzey 35 teröristi, bir gecede etkisiz hâle getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi de, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’e yönelik sözlerinden dolayı eleştirirken şunları söyledi:

Sen terörle, Afrin kahramanlarına dil uzatarak mı mücadele edeceksin? Benim paşama kalkıp da ‘Apoletlerini sökeceğim’ diyerek mi çözeceksin bunu. Beyefendinin morali bozuluyor. Senin moralin bozulsa ne yazar, bozulmasa ne yazar. Sen asıl benim Mehmetçiğimin moralini bozuyorsun. Sen terörü, beraber miting yaptığın, oy pazarlığı yaptığın bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk vererek mi çözeceksin? İşte açıklama, bugün de geldi. Neymiş işte hanımefendiyi ve Temel efendiyi yardımcısı olarak yanına alacakmış. Rüşveti gel al. Bak, destekleri verirseniz size iki koltuk veririm ha. Sen FETÖ’yü 15 Temmuz gecesi, 251 vatandaşımızı şehit eden alçakları sokaklara salarak mı bitireceksin? Amerika’dan gelen telefonlarla mı FETÖ’yle mücadele edeceksin? Bizim inşa ettiğimiz yolları, limanları, şehir hastanelerini, fabrikaları kapatarak mı ülkeyi büyüteceksin?

Değeri ve omurgası olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası yoktur.