Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



İçişleri Bakanlığı, 24 Haziran seçimlerinin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi ve vatandaşların sorunsuz şekilde oylarını kullanması için tedbirler alırken; AK Parti de kendi önemlerini devreye sokacak. Son seçimlerde kullanılan, AK Parti Genel Merkezi ile sandık başındaki görevliler arasında doğrudan iletişim sağlayan Sonuç Alma Sitemi (SAS), bu seçimde de devrede olacak.

Sistem kapsamında, sandık görevlileri, her sandıktan çıkan sonucu, akıllı telefonlara yüklenen yazılımlar ve internet yoluyla Genel Merkez’e iletecek. 81 ilden gelen sonuçlar Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) analiz edilecek. Daha sonra YSK’dan gelecek sonuçlarla da kıyaslanacak. Bu sayede sandık sandık, hangi partiye, kaç oy çıktığı Genel Merkez’den de takip edilmiş olacak.

Elektronik ortamdaki bu ağ üzerinden sonuçlara çok hızlı ulaşılacak. Burada 81 il için uzmanlar bulunacak. Seçim günü SAS merkezlerinde 100 personel ve 30 Seçim İşleri Uzmanı görev yapacak. Seçim sonuçları 100 bilgisayar ve 100 telefon aracılığı ile merkezde toplanacak. En üst düzey güvenlik sistemleriyle korunan bu sistemle Türkiye’nin seçim sonuçları anında ana ekranlara düşüyor. Bu yönde hazırlıklarını tamamlayan SKM’ler, seçim günü ile ilgili Sonuç Alma Sistemi’nin testlerini gerçekleştiriyor.