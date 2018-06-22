Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Menderes ilçesinde Turkcell Veri Merkezi'nin açılış programında yaptığı konuşmada, "Yatırımların kesintisiz devam etmesi için, yatırımların daha çok istihdama dönüşmesi için ihtiyacımız olan nedir istikrar ve güven. İstikrar olmayan, güven olmayan ülkelerde yatırım olmaz. İşte bakıyoruz etrafımıza Suriye, Irak, Yemen, Libya başka ülkeler büyük perişanlık var. İnsanların düzenleri bozulmuş, evini barkını terketmiş, göçmen olma yolunda hayatları sönmüş ama Türkiye bölgede sadece kendi kalkınmasını kendi gelişmesini sürdürmekle kalmıyor aynı zamanda mazlum milletlerin evlatlarına da kucak açıyor, onları bağrına basıyor." dedi.

"Ülkemiz üzerinde ciddi bir oyun, plan var." diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Emperyal güçler bölgede yeni bir taksimat peşindeler, yeni bir sömürü peşindeler. Bunun önündeki en büyük engel olarak da Türkiye'yi görüyorlar. O yüzden darbe planları yaptılar o yüzden kumpaslar kurdular o yüzden parti kapatma davaları yaptılar, 17-25 Aralık, Gezi, bunların arkasında Türkiye'nin etkin bağımsız politika izlemesinden rahatsız olan çevreler var."

Yıldırım, "Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün partisi CHP'de adaylar, adaylığı açıklandıktan sonra Anıtkabir'e giderlerdi. Şimdiki cumhurbaşkanı adayı nereye gitti, bölücülerin baş destekçisi Selahattin Demirtaş'ın yanına gitti. Bu bile tek başına karşı karşıya kaldığımız tehlikeyi gösteriyor. Cumhuriyetin partisine bölücülerle iş birliği yapmak yakışmaz." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Şimdi bazı cumhurbaşkanı adayları çıkıp sürekli 'önemli değil bizim kazanıp kazanmamamız, Tayyip Erdoğan'ı yeter ki indirelim yeter.' Ne tesadüf ki bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor. Onlar da 'Tayyip Erdoğan'ı indirelim biz, nasıl olsa dişimize göre ülkede birisi çıkar onunla düzenimizi devam ettiririz, planımızı pürüzsüz uygulayabiliriz.' diyor." diye konuştu.

"Nedir planın ayrıntısı? Güney hudutlarımızda bir terör devleti kurdurmak ve bu terör devletiyle Türkiye'yi terbiye etmek." diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Bunu da maalesef Kürt kardeşlerimizin kanı, canı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Kürtlerin sorunlarının takipçisi olduğunu söyleyen bölücü terör örgütüyle yapmaya çalışıyorlar. O planın içinde olanlara ben buradan söylüyorum. Kürtlerin devlete ihtiyacı yok, Kürtlerin de Türklerin de bin yıldır Anadolu topraklarında devletleri var, bayrakları var. Bayrağımızdaki kırmızı renk hem Kürdün hem Türkün şehit kanlarıyla oluşmuştur."