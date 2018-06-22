Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal mitinginde İstanbul'a ve Kartal'a yapılanları bilen vatandaşların pazar günü gerçekleştirilecek seçimde kendilerini yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Diğerlerinin İstanbul'la, Kartal'la ilgili yaptıkları ne var? Hiçbir şey var mı? Bunlar hangi yüzle geliyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığında Kartal'ın halinin çok kötü olduğunu, ilçenin kalkınması için gayret gösterildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu gayreti veren bir anlayış var. O da AK Parti. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik ve hizmetlerle yanınızda bulunduk. Hatırlayın o Kartal'ın halini. Suyumuz var mıydı, her taraf delik deşik miydi, yollarımız var mıydı? Buraları ilçe haline getiren biziz. Bizden sonra şu anda CHP zihniyeti burada. Memnun musunuz, var mı hizmet? Bu sahili de 'Ben yaptım.' der. Bütün bu sahil düzenlemelerini kim yaptı? Biz yaptık. Niye? Benim Kartallı kardeşlerim deniz kenarında, şu sahillerde rahat gezinsin diye bu adımları attık. Sadece Kartal'a 16 yılda 3 katrilyon devlet olarak yatırım yaptık. Belediye biz de olduğu zaman yaptıklarımızı konuşmuyorum, belediye hariç. Biz ehiliz. Daha da güzeli olacak. Ama pazar inşallah farklı olacak."

Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin birçok yerde bir şeyler anlattığını belirterek, İnce'nin ve partisinin Kartal'a verebileceği bir şey olmadığını ifade etti.

Bu seçimle beraber vatandaşlardan alınacak destekle ve icazetle yola devam edeceklerini belirten Erdoğan, Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde de Kartal Belediyesi'ni tekrar geri alacaklarını söyledi.

'Kartalımıza güzel bir millet bahçesini yapacağız'

Artık hastanelerde durumun çok iyi olduğunu, ilaçların her eczaneden alınabildiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu zaman çektiğimiz çileleri biliyorsunuz değil mi? SSK'da az çile çektirmedi. Şimdi Pendik'teki devlet hastanesi muhteşem. Aynı şekilde Kartal... Daha idealleriyle geliyoruz. Şimdi bir de Anadolu yakamıza şehir hastanemizi yapıyoruz. İnşallah Anadolu yakasında yapılacak şehir hastanesiyle sıkıntı olan bir yer varsa anında o şehir hastanesine, Samandıra'ya buradan hemen geçeceksiniz. Samandıra'daki askeri havalimanının olduğu yere şehir hastanesi yapıyoruz. Anadolu yakasının sağlık noktasında bir sorunu kalmayacak. Niye? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Şimdi ne diyorlar? 'Ben niye şehir hastanesi yaptırayım?' Kim diyor bunu? Adaylardan biri. Sen ne için geliyorsun o zaman? Şehir hastanesi yaptırma, devlet hastanesi yaptırma, ne yaptıracaksın ne, onu söyle. Proje söyle, proje. Bay Muharrem, sen ne yaptıracaksın onu da söyle. Yoksa memurlara, gençlere tekme tokat mı gireceksin? İşte nasıl küfürler ettiğini görüyorsunuz."

Bu dönem iki önemli projeleri olduğunu aktaran Erdoğan, "Bunlardan biri millet bahçeleri, biri millet kıraathaneleri. İnşallah Kartalımıza güzel bir millet bahçesini yapacağız, bir de güzel bir millet kıraathanesi yapacağız. Biz yaparız, onlar yıkar. Onlar yıkım ekibi, biz yapım ekibiyiz." dedi.

Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gerek olmadığının söylendiğine değinerek, "Ne diyor? 'Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var.' Kardeşim öyle veya böyle, sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme, onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu, kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem, sen onlardan geç. Biz, bunların adedini artırdık. 15 sene sonra bu köprü aynen birinci ve ikinci köprüler gibi olacak. Devlete bunlar teslim edilmiş olacak. Biz bunları yaptık, hala yapıyoruz. Kaynakları çoğaltıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Pazar günü ben milletime güveniyorum, ben milletimi seviyorum. Milletim bunlara gereken dersi pazar günü verecektir." dedi.

'Üniversite zaten ücretsiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Maltepe mitinginde yaptığı konuşmada, eğitim, sağlık, emniyet ve adalet temel taşlarıyla yola çıktıklarını, bu temel taşların üzerine enerjiyi, ulaşımı, turizmi, tarımı koymayı vadettiklerini hatırlatarak, bunları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kadıköy'den Kartal'a kadar tren, Avrasya Tüneli, Marmaray yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Benim Maltepeli kardeşim Marmaray'dan istifade ediyor mu? Ama bunlar 'istemezük' diyor. Hele denizin altından olunca zaten görmüyorlar. Bakan kör. Avrasya Tüneli'ni de görmüyorlar çünkü o da denizin altından. Bizim fiilimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Yavuz Sultan Köprüsü ile alakalı olarak da ne diyorlar? 'Efendim Özal'ın yaptığı köprünün fiyatı şu, Demirel'in yaptığı köprünün fiyatı bu'. Şimdi bayramda tamamen ücretsiz yaptılar. Tamam, Bay Muharrem sen de ücretsiz olandan geç. Ne işin var senin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, oradan gitme. Ama biz 15 sene sonra bu köprü ne olacak, bu da devlete verilecek. Biz kaynakları çeşitlendirerek ne yapıyoruz, bu köprüleri yaptık. Bununla ne adımını attık, 'Ağır vasıtaları oraya kaydıralım, 1. ve 2. köprüden ağır vasıtalar geçmesin' dedik. Ya biz bunu yaptık, sen ne yaptın? Senden önce gelen CHP'liler ne yaptı, onu söyle. Var mı bir eseriniz, yok."

Erdoğan, öğrencilerin kitaplarını ücretsiz aldığını hatırlatarak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Üniversiteleri ücretsiz yapacağız." vaadini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ya senin dünyadan haberin yok. Üniversite ücretli mi? Ya üniversite zaten ücretsiz. Kaldı ki harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık ya, harç vardı, biz kaldırdık. Kimden miras? Onlardan miras. Burs olarak ne alıyorlardı biz geldiğimizde? 45 liracık. Şimdi ne veriyoruz. 470 lira veriyoruz. Mastır öğrencisine 940 lira veriyoruz. Doktoraya asgari ücret veriyoruz. Bakın nereden nereye. Ya bunları biz veriyoruz. Ama ne genel başkanın haberi var ne de Bay Muharrem'in haberi var. Ya bunların derdi bu değil ki. Biz şu ana kadar ne kadar derslik açtık biliyor musunuz? 280 bin derslik açtık. Peki ne kadar öğretmen atadık biliyor musunuz? 580 bin öğretmen atadık. Ama Bay Kemal ne diyor? 'Ne kadar varsa hepsini atayacağım' diyor. Ya dürüst ol, yalan söyleme. Ama bunların zaten işi yalan, meslekleri yalan. Bay Muharrem Yalova'da dershane işletiyordu. Orada 10 tane öğretmenin bu SSK primini dahi ödemedi. Şimdi onların SSK primini ödemeyenden bu Türkiye'ye cumhurbaşkanı adayı olur mu?"

Türkiye'de üniversitesi olmayan il kalmadığını vurgulayan Erdoğan, 75 üniversite varken şimdi Türkiye genelinde 205 üniversite olduğunu söyledi.

"Biz öğrenciyi merkezlere değil, üniversiteyi öğrencilerimizin ayağına götürdük." diyen Erdoğan, üniversitelerde kısa bir zaman sonra kalitenin de yakalanacağını söyledi.

Erdoğan, "Kaliteyi de yakaladığı zaman işte bizden Aziz Sancarların sayısı da 1 tane, 2 tane olmayacak. İnşallah bunların sayısı çok artacak. Bu konuda da kararlıyız." ifadelerini kullandı.

'Neymiş, mahkum olmamış'

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'den aldığını hatırlatarak, katılımcılara şöyle seslendi:

"Her taraf çöp dağlarıyla dolu muydu? Hava kirliliği had safhada mıydı? İstanbul'da su var mıydı? CHP demek susuzluk, kirlilik, yolsuzluk demektir. İSKİ yolsuzluğunu hatırlayın. Maltepe Belediyesi'nin de bir tane elemanı içerideymiş. Üstelik de Başkan Yardımcısı. Neden biliyor musunuz? MLKP'den dolayı, yani terör. Düşünün terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor hale bak. Benim Maltepeli kardeşlerim hala bu partiye oy mu verecek Allah aşkına. Artık gereğini pazar günü yapmanız lazım. Şu anda içeride ve yanılmıyorsam 10 yıla mahkum olmuş. Hale bak. Maltepe'yi kimler yönetiyor? Diğer tarafta da bakıyorsun bir diğer parti aday gösteriyor. Kim bu aday? Malum bir partinin terör örgütünün arkasında olduğu ve 7 Haziran seçimlerinde benim Kürt kardeşlerime 'Dökülün sokağa.' dedi, hepsini sokağa döktü. Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürdü. Bu adam şu anda Cumhurbaşkanı adayı. Neymiş, mahkum olmamış. Bunu Bay Kemal savunuyor. 'Mahkumiyeti mi var?' diyor, 'YSK buna aday olabilirsin.' dedi... Yani YSK burada vicdani davranmamışsa, böyle bir yanlış yapmışsa aynı yanlışı biz de yapacak mıyız? Bu parti başka gösterecek aday bulamadı mı? CHP'nin adayı ilk iş Edirne'de gidiyor, bunu makamında ziyaret ediyor, HDP'nin adayını. Hale bak, hale... Oraya gidip, oradan icazet alıp, oradan 'Acaba oy koparabilir miyim?' onun hesabı için. Terör örgütü ile bunlar el ele, kol kola yürümediler mi? Ankara'dan İstanbul'a yürümediler mi? Şimdi pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yakışmaz mı?"

"Kızılay'ı da sat"

TİKA'nın Türkiye'nin dünyadaki yatırımlarını organize ettiğini, AFAD'ın ise adeta Kızılay gibi nerede bir afet, sıkıntı varsa, yurt içi ve dışına koşan bir örgüt olduğunu anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunları satacakmış. Kızılay'ı da sat. Bunun ki aynen şuna benziyor; 'Okullar olmasa Milli Eğitimi yönetmek ne kadar kolay. Hiç bir şey olmasa Cumhurbaşkanlığı yapmak ne kadar kolay.' Bu adımları atarken Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Hedefimiz bu. Bu hanımefendi, beyefendiler hep söyler ya. 'Şöyle Atatürkçüyüz, böyle Atatürkçüyüz.' Yalan değil mi? Hiç bunlarla alakası yok. Herhalde Atatürk sağ olsa bunları mezara gömer. Niye? Çünkü bunlar yalancı. Dürüst değil ama AK Parti ne aldatan olur, ne aldanan olur. Biz bu adımları kararlılıkla attık. Türkiye'de 25 havalimanı vardı, bu sayı 59'a çıktı. Türkiye'nin her yerine artık uçakla gidebiliyor musunuz? Artık uzaklar yakın oldu mu? Neredeyse lüks otobüs fiyatına uçakla gidiyoruz. Bunlara sorsan, bundan da rahatsızlar. Bu havalimanından da rahatsızlar. 'Böyle bir rakamla havalimanı, hastane yapılır mı?' diyor. Yaparız. Biz halkımızın huzuru için yaparız."

'Terörle mücadelede inlerine gireceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerjide Türkiye'nin, dünya devleri arasında yerini aldığını belirterek, "Şimdi nükleer enerjiye, elhamdülillah geçiyor muyuz? Bunun adımlarını da attık mı? Hızla birincinin adımını attık, ikinci, üçüncü ve dördüncü nükleerin de inşallah adımlarını atacağız." dedi.

Yapacakları çok iş var bulunduğunu, kimseye muhtaç olmayacaklarını, kendi göbeklerini kendilerinin keseceklerini ifade eden Erdoğan, "Terörle mücadelede inlerine gireceğiz." dediğini anlattı.

"Telefonla niye tehdit ediyorsun"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afrin ve Cerablus'a 200 kişinin geri döndüğünü, bu sayının daha da artacağını dile getirerek, onların evlerine, kendi topraklarına dönmeyi arzu ettiklerini söyledi.

CHP ve diğerlerinin derdinin ise "Bunların burada ne işi var." dediğini dile getiren Erdoğan, "Biz ensarız, onlar muhacir. Ne Bay Muharrem ve diğerleri ensarın ne olduğunu bilmez. Terörle mücadele biz de sonuna kadar devam edecek." dedi.

Erdoğan, HDP'nin güneydoğuda AK Parti'nin il ve ilçe başkanlarını telefonla tehdit ettiklerini vurgulayarak, "Terbiyesiz eğer sıkıysa gel şehir merkezine. Telefonla niye bu tehditleri yapıyorsunuz. Öyle Kandil'in tepesinde durmakla bu iş olmaz. Oradan telefonla ilçe başkanımı, il başkanımı tehdit etmekle bu olmaz. Artık bunlar geçmişte kaldı. Suruç'ta bir adım attınız. Suruç'ta attığınız adımın bedelini çok daha ağır ödeyeceksiniz. Zira orada attığınız adımda, o PKK'nın paçavrasını elinde tutan katil şu anda içeride. Bizim PKK ile mücadelemiz bundan sonra çok daha kararlı gidecek. FETÖ ile mücadelemiz çok daha kararlı gidecek." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin terörle, FETÖ ile mücadele konusunda bir açıklamalarının olmadığını belirten Erdoğan, "Niye beraberler de onun için." dedi.

'İdeolojik yaklaşımları bırakın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataşehir mitinginde yaptığı konuşmada, 26 Ağustos 2016 açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 69 milyon aracın geçtiğini belirterek, "Aynı şekilde Avrasya Tüneli, 20 Aralık 2016'da açıldı. Geçen araç sayısı ne biliyor musunuz? 23 milyon. Osmangazi Köprüsü, 30 Haziran 2016'da açıldı. Geçen araç sayısı ne biliyor musunuz? 13 milyon 384 bin." dedi.

"Birinci ve ikinci köprü ile otoyollar, bayramda ücretsiz çünkü her bayram öncesi AK Parti hükümeti Bakanlar Kurulu kararıyla köprü ve otoyolları bedava yapıyor." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu bizim bugüne kadar yaptığımız uygulama Bay Muharrem. Sen bundan rahatsız mısın? O zaman sen de bir ve ikinci köprüden git, elini tutan mı var? Oralardan git, niye oradan gitmiyorsun veyahutta da sandalla geç karşıya, bunu da yapabilirsin, çok daha isabetli olur, hepten ücretsiz. Kalkıp da devletin kaynakları çeşitlendirerek bu kadar güzel bir eseri Türkiye'ye kazandıracak, sen buna leke atmak için her türlü taklayı atacaksın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; ideolojik yaklaşımları bırakın." dedi.

Erdoğan, "Ataşehir'in Belediye Başkanının eşi burada bol bol daire sahibi oluyor, bol bol daire dağıtıyor. Bunların hesabını benim Ataşehirli kardeşim sormayacak mı? Pazar günü sandık niye geliyor önümüze? Demokratik bir şekilde bu hesabı soruyor muyuz? Bu sizin hakkınız. Hesabı siz soracaksınız." ifadesini kullandı.

"Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik." diyen Erdoğan, "Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç, dinlemeyiz vururuz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imar barışına müracaat edenlerin sayısının 1 milyonu aştığını belirtti.