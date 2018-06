Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bay Kemal 53 Kürt kardeşimin ölümünden sorumlu şahsı savunuyor. İnce de Edirne cezaevindekinden icazet alıp, ‘Acaba oy koparabilir miyim?’ hesabı yapıyor” dedi.

Kartal, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçe mitinglerinde halka seslenen Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik, “İşte bu gelsin devletin memuruna küfretsin. Nasıl küfrettiğini dinlediniz mi? Ne diyor şimdi, ‘montaj’ diyor. Sevsinler senin montajını. Her şey ortada. Ya senin cibilliyetin bu, cibilliyetin. Senin genel başkanın da öyle değil mi? Akşam yalan, sabah yalan. Pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arasının çok iyi olduğuna dikkati çekerek, “Bay Kemal ona ne diyor, ‘Gel bakalım Muharrem, gel.’ Şimdi de ne diyecek pazardan sonra, ‘Git bakalım Muharrem, git.’ Ya zaten onun için aday yaptı. Başından kovmak için” diye konuştu.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP’den aldığını hatırlatarak, katılımcılara şöyle seslendi: “Her taraf çöp dağlarıyla dolu muydu? Hava kirliliği had safhada mıydı? İstanbul’da su var mıydı? CHP demek susuzluk, kirlilik, yolsuzluk demektir. İSKİ yolsuzluğunu hatırlayın. Maltepe Belediyesi’nin de bir tane elemanı içerideymiş. Üstelik de Başkan Yardımcısı. Neden biliyor musunuz? Terörden dolayı. Düşünün terör örgütü mensupları Maltepe’yi yönetiyor, hâle bak. Şu anda içeride, 10 yıla mahkûm olmuş. Diğer taraftan Bay Kemal 53 Kürt kardeşimin ölümünden sorumlu şahsı savunuyor. CHP’nin adayı da ilk iş olarak Edirne’de gidiyor, bunu ziyaret ediyor. Hâle bak, hâle... Oraya gidip, oradan icazet alıp, oradan ‘Acaba oy koparabilir miyim?’ onun hesabı için. Terör örgütü ile bunlar el ele, kol kola yürümediler mi? Ankara’dan İstanbul’a yürümediler mi? Şimdi pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yakışmaz mı?”



HER ŞEY FARKLI OLACAK

Akşam da TRT’nin canlı yayınında soruları cevaplandıran Erdoğan, 25 Haziran’da her şeyin güzel olacağını söyledi. Erdoğan, "Pazartesi Türkiye çok farklı bir şekilde uyanacak. Zaten bugünden o yabancı kredi kuruluşları vesaire onlar kurlarla ilgili olayı iyice düşürmeye başladılar. Bu gösteriyor ki yaptırmış oldukları kamuoyu araştırmalarında artık Türkiye'de durum, onların planladığı veya bekledikleri gibi değil tam tersine gidiyor. Bunu biz de zaten sahada görüyoruz" dedi.