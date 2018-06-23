Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran 2018 Şanlıurfa ilçe ilçe seçim sonuçları | Şanlıurfa anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde yer alıyor. Antalya'nın Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Demre, İbradi, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Aksu, Döşemealtı ilçeleri yer almaktadır. Antalya 24 Haziran seçim sonuçları için haberimizi takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

AK PARTİ ANTALYA ADAY LİSTESİ

1. Mevlüt Çavuşoğlu

2. Mustafa Köse

3. Sena Nur Çelik

4. İbrahim Aydın

5. Atay Uslu

6. Kemal Çelik

7. Gülçin Özboz

2015 SEÇİM SONUÇLARI NASILDI?

1 Kasım 2015 senesinde yapılan seçimin sonuçlarına göre Antalya'da AK Parti 7 Milletvekili, CHP 5 Milletvekili, MHP 2 Milletvekili çıkardı.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Aşağıdaki linki tıkladığınızda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın resmi internet sitesine yönlendirileceksiniz. Burada, ilk etapta ''T.C. Nüfus Cüzdanı'' yahut ''T.C Kimlik Kartı(Yeni) şeklinde sorgulama tiplerinden bir tanesini seçip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru ve bir şekilde doldurulmasının hemen ardından resim doğrulaması da yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenip seçmen kaydı ve sandık sorgulama işlemini başarıyla gerçekleştirebileceksiniz.

OYUNUZUN GEÇERSİZ SAYILMAMASI İÇİN BU UYARILARA DİKKAT!

Cumhurbaşkanı seçilecek olan oy pusulasının üzerinde Cumhurbaşkanı adaylarının fotoğrafı ve isimleri bulurken, Milletvekili seçilecek pusulanın üzerinde partilerin logosu ve isimleri yer alıyor olacak.

Pusulada mühür ittifak bölümüne taşacak şekilde parti alanına vurulmuşsa, oy yine partiye sayılıyor.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Bu seçimde, yeni parlamentonun yanı sıra cumhurbaşkanı da seçilecek. Cumhurbaşkanlığı için 6 aday yarışıyor.

Pusulada hem bir ittifaka, hem de birden çok partiye mühür basılmışsa, o takdirde bu oy ittifak için kullanılmış sayılıyor, 'ittifak ortak oyları' hanesine yazılıyor.

Pusulada yalnızca tek bir partiye mühür basılmışsa, oy o partiye yazılıyor.

4 Haziran'da seçmene iki pusula tek zarf verilecek. Oy pusulaların biri Cumhurbaşkanı seçimi için, diğer oy pusulası ise milletvekili seçimi için tercihe sunulacak.

Pusulada hem ittifaka, hem de tek bir partiye mühür vurulmuşsa, oy o partiye atılmış sayılıyor.

Pusulada yalnızca tek bir partiye mühür basılmışsa, oy o partiye yazılıyor.

Pusulada yalnızca ittifaka mühür vurulmuşsa, oy 'ittifak ortak oyları' sütununa yazılıyor.