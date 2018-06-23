Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran 2018 Seçimlerde seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı ve nasıl oy kullanılır gibi aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Türkiye, tarihî bir seçime gidiyorken ilk kez oy kullanacak olanlar ve bu seçimde nasıl oy kullanacağını merak edenler, ''Nasıl oy kullanılır, oy nasıl verilir, oy kullanma işlemi nasıl gerçekleşir, seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı, oy verme internetten görüntülü videolu anlatım'' tarzında konuları Google'dan araştırıyor. Bir yanda Cumhur İttifakı, diğer tarafta da Millet İttifakı ile birkaç partinin de seçimlerde yarıştığı ve Türkiye'nin resmî olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişini sağlayacak olan 24 Haziran seçimleri için merak ettiğiniz, ''2018 Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı ve nasıl oy kullanılır'' gibi konular haberimizde yer alıyor.

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Seçimlerde seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilir miyim?

Türkiye, 24 Haziran'da oy vereceği seçimler öncesi ''Seçimlerde seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilir miyim'' sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Günler öncesinden muhtarlıklardan dağıtılan seçmen kağıdını kaybedenler ya da almayanlar ''Seçimlerde seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilir miyim'' sorusuna cevap arıyor.

Seçmen bilgi kağıtları olmadan da YSK seçmen sorgulama sayfasıyla oy kullanılacak adres ve sandık öğrenilebiliyor. Oy kullanma anında TC kimlik numaralı bir kimlik belgesi yeterli. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır.